16:46 27 января 2018 0

ФИФА опасается расистских выходок болельщиков во время ЧМ-2018 Фото: rediff.com

Нападающий сборной Англии Джейми Варди считает, что его команде необходимо приготовиться к возможным проявлениям расизма во время Чемпионата мира по футболу в России. Интересно, что ранее игрок английского «Лестера» сам оказался в центре скандала из-за расистского высказывания.

«Игроки сборной пока не обсуждали эту тему, но я уверен, что поговорим. Мы сядем и обсудим все, что может произойти на ЧМ, если есть какой-то шанс, что это произойдет. Нам нужно убедиться, что мы в курсе ситуации и правильно ее воспримем», — цитирует футболиста RT.

В 2015 году Варди получил штраф за оскорбительное высказывание в адрес посетителя казино. Тогда футболисту не понравилось, что мужчина азиатской наружности наблюдает за его картами во время игры в покер. «Я встал, и так как был очень расстроен, сказал: „Эй, япошка!“ Повторил это три раза, просто психанул», — приводит слова нападающего «Спорт-экспресс».

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018. Ранее «URA.RU» писало, что в уральской столице за два дня в гостинице футбольным болельщикам, приехавшим на турнир, придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей.