{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 января 2018
16:46  27 января 2018 0

Футболист сборной Англии, назвавший азиата «япошкой», озаботился расизмом на ЧМ-2018 в России

ФИФА опасается расистских выходок болельщиков во время ЧМ-2018Фото: rediff.com
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Нападающий сборной Англии Джейми Варди считает, что его команде необходимо приготовиться к возможным проявлениям расизма во время Чемпионата мира по футболу в России. Интересно, что ранее игрок английского «Лестера» сам оказался в центре скандала из-за расистского высказывания.

«Игроки сборной пока не обсуждали эту тему, но я уверен, что поговорим. Мы сядем и обсудим все, что может произойти на ЧМ, если есть какой-то шанс, что это произойдет. Нам нужно убедиться, что мы в курсе ситуации и правильно ее воспримем», — цитирует футболиста RT.

В 2015 году Варди получил штраф за оскорбительное высказывание в адрес посетителя казино. Тогда футболисту не понравилось, что мужчина азиатской наружности наблюдает за его картами во время игры в покер. «Я встал, и так как был очень расстроен, сказал: „Эй, япошка!“ Повторил это три раза, просто психанул», — приводит слова нападающего «Спорт-экспресс».

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018. Ранее «URA.RU» писало, что в уральской столице за два дня в гостинице футбольным болельщикам, приехавшим на турнир, придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров