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27 января 2018
26 января 2018
25 января 2018
17:00  27 января 2018 0

Югорского экс-мэра, которого искали по всему УрФО, арестовали

Дума ХМАО — комитет по бюджету 19 февраля 2014 года, сергей удинцев
Должности Удинцев лишился в 2016 году после критики со стороны Натальи КомаровойФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Экс-глава Советского района ХМАО Сергей Удинцев арестован. Такое решение по ходатайству следствия принял 27 января Советский районный суд, сообщила «URA.RU» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Югре Алина Никифорова.

Как уже сообщало агентство, Удинцев был задержан за злоупотребление и превышение должностных полномочий в рамках уже расследуемых уголовных дел о нарушениях в сфере ЖКХ. В отношении него было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному).

По версии следствия, с декабря 2013 года по январь 2014 года Удинцев, используя статус мэра, организовал перевод более 21 млн рублей из бюджета на расчетный счет Фонда «Жилище», учрежденный районной администрацией. После чего угрозами вынудил исполнительного директора фонда перечислить деньги ООО «Отделстрой». Уже оттуда бюджетные миллионы «ушли» на счет аффилированной компании.

Повестки Удинцев игнорировал, по месту регистрации не проживал. Но 22 января, после объявления в розыск, полицейские обнаружили его в Екатеринбурге — и он подписал обязательство о явке к следователю. После этого экс-глава был задержан, а теперь и арестован.

Владимир Васин
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