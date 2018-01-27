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28 января 2018
27 января 2018
22:24  27 января 2018 2

«Инферно-карлик». Шнуров матерным стихом ответил Чаплину на угрозу адскими муками. ФОТО

Протоиерей Всеволод Чаплин в Екатеринбурге, чаплин всесолод
Протоиерей пообещал артисту «адские муки»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров матерным стихом ответил протоиерею РПЦ Всеволоду Чаплину, который пообещал Шнурову «адские муки» за нецензурные высказывания. Послание музыкант разместил на своей странице в Instagram.

Чаплин, напомним, раскритиковал Шнурова за обилие нецензурной брани. «Шнур делает вещи, абсолютно запрещенные в публичном пространстве. Позволяет себе нецензурную брань со сцены. Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится», — цитирует протоиерея телеканал 360. Чаплин также заявил, что «если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду».

Ответ музыканта не заставил себя долго ждать. Шнуров сочинил жесткий стих, по традиции ввернув несколько бранных слов.

Музыкант творчески подошел к процессу
Сергей Шнуров в Instagram

Кирилл Егоров
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