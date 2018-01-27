Музыкант Сергей Шнуров матерным стихом ответил протоиерею РПЦ Всеволоду Чаплину, который пообещал Шнурову «адские муки» за нецензурные высказывания. Послание музыкант разместил на своей странице в Instagram.
Чаплин, напомним, раскритиковал Шнурова за обилие нецензурной брани. «Шнур делает вещи, абсолютно запрещенные в публичном пространстве. Позволяет себе нецензурную брань со сцены. Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится», — цитирует протоиерея телеканал 360. Чаплин также заявил, что «если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду».
Ответ музыканта не заставил себя долго ждать. Шнуров сочинил жесткий стих, по традиции ввернув несколько бранных слов.