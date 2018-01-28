Минтруд сделал прогноз уровня безработицы на 2018 год

Количество безработных в России в 2018 году может сократиться на 100 тысяч человек — до 3,8 млн. Об этом говорится в подготовленных к Всемирному дню безработных материалах Министерства труда, который отмечается 28 января.
Общий уровень безработицы в этом году составит порядка 5%, пишет ТАСС. Сейчас в качестве безработных официально зарегистрированы 747 тысяч человек. Все они получают соответствующее пособие, размер которого варьируется в пределах 950-4900 рублей.
Минтруд предложил усовершенствовать критерии, по которым назначаются и выплачиваются пособия. Целью законопроекта, который сейчас проходится согласование с профсоюзами и работодателями, является снизить число тех, кто неоднократно регистрируется в качестве безработного только для получения выплаты, а не для поиска работы.