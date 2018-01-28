Похудевшая на 100 кг писательница Устинова поделилась секретом стройности

На программе «Привет, Андрей!» стало известно, как похудела писательница Татьяна Устинова. Правду раскрыл ее старший сын.
«Мама ничего не ест. Иногда мне кажется, что она может голодать на протяжении нескольких дней. И это при условии, что она очень вкусно готовит», — приводит StarHit слова Тимофея. Он добавил, что у мамы железная сила воли и если она решила сбросить вес, то будет «потеть и голодать, но добьется результата».
В эфире были показаны фото «до» и «после», на которых видно, чего добилась литератор. По словам самой Устиновой, на достижения ее вдохновляли дети. Лишний вес мешал здоровью, и она изучила несколько диет, к которым прибегает до сих пор. Писательница похудела более чем на 90 килограммов за три года.