15:57 28 января 2018 0

Кампрад входил в десятку богатейших людей мира Фото: IKEA

В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Эксцентричный миллиардер умер на 92 году жизни, сообщили «URA.RU» пресс-служба компании. Предприниматель просто «тихо уснул в своем доме и не проснулся».

Шведский предприниматель, стоявший у истоков крупнейшей в мире сети по торговле мебелью, прославился своей прижимистостью. До последнего времени, когда он перестал выбираться из дома, владелец состоянии в 3,3 млрд евро летал эконом-классом, покупал одежду на распродажах, передвигался в общественном транспорте либо на старой Volvo. Кампрад поменял машину лишь после того, как родные убедили его, что автомобиль уже не безопасен. Даже стричься он предпочитал в командировках в страны третьего мира — ради экономии, рассказывает «АиФ».

Однажды Кампрад попытались не пустить на церемонию награждения «Бизнесмен года», потому что он вышел у входа в арендованное для этого здания из автобуса. «Люди говорят, что я слишком экономный, но я ничего не имею против этого. Я очень горжусь тем, что следую правилам нашей компании», — такие слова от Кампрада слышали не раз. По его мнению, задача IKEA — сохранять низкие цены, чтобы обслуживать всех людей, включая тех, у кого мало денег.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году. В юности он оптом покупал спички в Стокгольме и продавал их в родном городке Пьяттерюд. Торговал он также карандашами, авторучками, рыбой, открытками, ягодами — и зарегистрировал первую фирму уже в 15 лет. В 1950-х годах Кампрад купил разорившуюся мебельную фабрику. Его ставка на доступность и универсальность оправдалась: на пике карьеры стоимость его бизнеса превышала 40 млрд долларов. От дел он не отходил до последних лет, оставаясь в наблюдательном совете IKEA — рынок слишком болезненно реагировал даже на слухи о том, что Кампрад собрался на покой.