{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 января 2018
15:57  28 января 2018 0

В Швеции скончался основатель IKEA. Эксцентричный миллиардер умер на 92 году жизни

Кампрад входил в десятку богатейших людей мираФото: IKEA

В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Эксцентричный миллиардер умер на 92 году жизни, сообщили «URA.RU» пресс-служба компании. Предприниматель просто «тихо уснул в своем доме и не проснулся».

Шведский предприниматель, стоявший у истоков крупнейшей в мире сети по торговле мебелью, прославился своей прижимистостью. До последнего времени, когда он перестал выбираться из дома, владелец состоянии в 3,3 млрд евро летал эконом-классом, покупал одежду на распродажах, передвигался в общественном транспорте либо на старой Volvo. Кампрад поменял машину лишь после того, как родные убедили его, что автомобиль уже не безопасен. Даже стричься он предпочитал в командировках в страны третьего мира — ради экономии, рассказывает «АиФ».

Однажды Кампрад попытались не пустить на церемонию награждения «Бизнесмен года», потому что он вышел у входа в арендованное для этого здания из автобуса. «Люди говорят, что я слишком экономный, но я ничего не имею против этого. Я очень горжусь тем, что следую правилам нашей компании», — такие слова от Кампрада слышали не раз. По его мнению, задача IKEA — сохранять низкие цены, чтобы обслуживать всех людей, включая тех, у кого мало денег.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году. В юности он оптом покупал спички в Стокгольме и продавал их в родном городке Пьяттерюд. Торговал он также карандашами, авторучками, рыбой, открытками, ягодами — и зарегистрировал первую фирму уже в 15 лет. В 1950-х годах Кампрад купил разорившуюся мебельную фабрику. Его ставка на доступность и универсальность оправдалась: на пике карьеры стоимость его бизнеса превышала 40 млрд долларов. От дел он не отходил до последних лет, оставаясь в наблюдательном совете IKEA — рынок слишком болезненно реагировал даже на слухи о том, что Кампрад собрался на покой.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров