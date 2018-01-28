{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 января 2018
16:10  28 января 2018 0

В России проходят акции сторонников Навального. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Акция
Среди сторонников Навального много молодежиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В воскресенье, 28 января сторонники блогера Алексея Навального проводят протестные акции во всех крупных городах России. В большинстве городов мероприятия согласованы с местными властями. «URA.RU» следит за ходом протестных мероприятий в режиме онлайн.

18:17 28.01.2018 Популярный блогер Илья Варламов на своей странице в Twitter опубликовал фото с московской акции протеста. На снимке с дрона видно, что количество собравшихся на Пушкинской площади не превышает тысячи человек. Тем временем в регионах сторонников Навального продолжают задерживать: в Чебоксарах полицейские отправили в автозаки 40 активистов, также известно о задержании четырех человек на акции в Волгограде.

18:01 28.01.2018 В главных городах УрФО акции сторонников Навального также оказались малочисленными. Лишь в Екатеринбурге собралось около тысячи активистов. Мероприятие у дворца спорта «Уралец» возглавили сторонники блогера Леонид Волков и Виктор Бармин. Перед собравшимися также выступил мэр столицы Урала — Евгений Ройзман. По словам Волкова, в городах, где митинги согласованы с властями, у активистов проблем с полицией не возникает.

17:47 28.01.2018 За ходом протестных акций в российских городах продолжает следить Cовет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В Москве за ситуацией следят ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, глава Национального антикоррупционного комитета Совета Кирилл Кабанов и правозащитница Лилия Шибанова.

17:34 28.01.2018 Лидером по числу задержанных участников акций среди городов пока является Уфа. Там задержаны 28 сторонников блогера. В Москве вместе с Навальным задержаны 14 человек. Также известно о задержаниях активистов в Мурманске (16 человек) и Туле (22).

17:16 28.01.2018 Сторонники Навального в Сибири, судя по статистике МВД, сегодня также не проявили особой активности. Самой многочисленной акцией протеста стал митинг в Новосибирске — его посетило 600 человек. В других крупных городах региона цифры еще скромнее: В Омске, Красноярске и Томске собралось порядка 200 человек. Чуть меньше (по 150) в Барнауле и Кемерово, а в Братске, Бийске и Новокузнецке митинги посетило около 30 человек.

17:01 28.01.2018 По данным Telegram-канала Mash, в Москве за протестной акцией присматривают 1 500 сотрудников полиции. Стражам порядка дано указание действовать максимально корректно, но пресекать любые нарушения и провокации. Тем временем сторонники Навального в Санкт-Петербурге заблокировали машину ДПС.

16:50 28.01.2018 По предварительным данным МВД, в большинстве городов акции протеста собрали от нескольких десятков до нескольких сотен сторонников Навального. В Благовещенске на акцию пришло 16 человек, в Южно-Сахалинске — 35, Комсомольск-на Амуре — 70. В крупнейших дальневосточных городах — Хабаровске и Владивостоке, — количество собравшихся составило 150 и 200 человек соответственно.

16:40 28.01.2018 Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции на Тверской улице на подходе к Пушкинской площади. Незадолго до этого блогер обратился к сторонникам с просьбой «не отбивать его» у стражей порядка.

16:36 28.01.2018 Московская акция протеста уже запомнилась собравшимся яркими эпизодами: журналист «Дождя» Павел Лобков пришел на мероприятие в обличии Сталина, а другая участница митинга — пенсионерка в футболке СССР, попыталась поранить себя.

16:24 28.01.2018 В Санкт-Петербурге акция протеста началась на площади Пролетарской диктатуры. Отметим, что мероприятие в Северной столице не согласовано с властями города. По предварительной информации, в акции участвуют от 350 до 500 человек. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин на странице в Twitter сообщил о своем задержании.

16:12 28.01.2018 На акции протеста в Москве у памятника Маяковского, по словам очевидцев, присутствует около 500 человек. В толпе много несовершеннолетних. В том числе — тех, кому нет и 12-13 лет. Ранее сообщалось, что в ряде городов школьников, пришедших без сопровождения родителей, не допускали на место проведения акции.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров