В России проходят акции сторонников Навального. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

16:10 28 января 2018 0

Среди сторонников Навального много молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В воскресенье, 28 января сторонники блогера Алексея Навального проводят протестные акции во всех крупных городах России. В большинстве городов мероприятия согласованы с местными властями. «URA.RU» следит за ходом протестных мероприятий в режиме онлайн.

18:17 Популярный блогер Илья Варламов на своей странице в Twitter опубликовал фото с московской акции протеста. На снимке с дрона видно, что количество собравшихся на Пушкинской площади не превышает тысячи человек. Тем временем в регионах сторонников Навального продолжают задерживать: в Чебоксарах полицейские отправили в автозаки 40 активистов, также известно о задержании четырех человек на акции в Волгограде.

18:01 В главных городах УрФО акции сторонников Навального также оказались малочисленными. Лишь в Екатеринбурге собралось около тысячи активистов. Мероприятие у дворца спорта «Уралец» возглавили сторонники блогера Леонид Волков и Виктор Бармин. Перед собравшимися также выступил мэр столицы Урала — Евгений Ройзман. По словам Волкова, в городах, где митинги согласованы с властями, у активистов проблем с полицией не возникает.

17:47 За ходом протестных акций в российских городах продолжает следить Cовет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В Москве за ситуацией следят ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, глава Национального антикоррупционного комитета Совета Кирилл Кабанов и правозащитница Лилия Шибанова.

17:34 Лидером по числу задержанных участников акций среди городов пока является Уфа. Там задержаны 28 сторонников блогера. В Москве вместе с Навальным задержаны 14 человек. Также известно о задержаниях активистов в Мурманске (16 человек) и Туле (22).

17:16 Сторонники Навального в Сибири, судя по статистике МВД, сегодня также не проявили особой активности. Самой многочисленной акцией протеста стал митинг в Новосибирске — его посетило 600 человек. В других крупных городах региона цифры еще скромнее: В Омске, Красноярске и Томске собралось порядка 200 человек. Чуть меньше (по 150) в Барнауле и Кемерово, а в Братске, Бийске и Новокузнецке митинги посетило около 30 человек.

17:01 По данным Telegram-канала Mash, в Москве за протестной акцией присматривают 1 500 сотрудников полиции. Стражам порядка дано указание действовать максимально корректно, но пресекать любые нарушения и провокации. Тем временем сторонники Навального в Санкт-Петербурге заблокировали машину ДПС.

16:50 По предварительным данным МВД, в большинстве городов акции протеста собрали от нескольких десятков до нескольких сотен сторонников Навального. В Благовещенске на акцию пришло 16 человек, в Южно-Сахалинске — 35, Комсомольск-на Амуре — 70. В крупнейших дальневосточных городах — Хабаровске и Владивостоке, — количество собравшихся составило 150 и 200 человек соответственно.

16:40 Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции на Тверской улице на подходе к Пушкинской площади. Незадолго до этого блогер обратился к сторонникам с просьбой «не отбивать его» у стражей порядка.

16:36 Московская акция протеста уже запомнилась собравшимся яркими эпизодами: журналист «Дождя» Павел Лобков пришел на мероприятие в обличии Сталина, а другая участница митинга — пенсионерка в футболке СССР, попыталась поранить себя.

16:24 В Санкт-Петербурге акция протеста началась на площади Пролетарской диктатуры. Отметим, что мероприятие в Северной столице не согласовано с властями города. По предварительной информации, в акции участвуют от 350 до 500 человек. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин на странице в Twitter сообщил о своем задержании.

16:12 На акции протеста в Москве у памятника Маяковского, по словам очевидцев, присутствует около 500 человек. В толпе много несовершеннолетних. В том числе — тех, кому нет и 12-13 лет. Ранее сообщалось, что в ряде городов школьников, пришедших без сопровождения родителей, не допускали на место проведения акции.