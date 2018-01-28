В России проходят акции сторонников Навального. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

В воскресенье, 28 января сторонники блогера Алексея Навального проводят протестные акции во всех крупных городах России. В большинстве городов мероприятия согласованы с местными властями. «URA.RU» следит за ходом протестных мероприятий в режиме онлайн.
18:17 28.01.2018 Популярный блогер Илья Варламов на своей странице в Twitter опубликовал фото с московской акции протеста. На снимке с дрона видно, что количество собравшихся на Пушкинской площади не превышает тысячи человек. Тем временем в регионах сторонников Навального продолжают задерживать: в Чебоксарах полицейские отправили в автозаки 40 активистов, также известно о задержании четырех человек на акции в Волгограде.
18:01 28.01.2018 В главных городах УрФО акции сторонников Навального также оказались малочисленными. Лишь в Екатеринбурге собралось около тысячи активистов. Мероприятие у дворца спорта «Уралец» возглавили сторонники блогера Леонид Волков и Виктор Бармин. Перед собравшимися также выступил мэр столицы Урала — Евгений Ройзман. По словам Волкова, в городах, где митинги согласованы с властями, у активистов проблем с полицией не возникает.
17:47 28.01.2018 За ходом протестных акций в российских городах продолжает следить Cовет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В Москве за ситуацией следят ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, глава Национального антикоррупционного комитета Совета Кирилл Кабанов и правозащитница Лилия Шибанова.
17:34 28.01.2018 Лидером по числу задержанных участников акций среди городов пока является Уфа. Там задержаны 28 сторонников блогера. В Москве вместе с Навальным задержаны 14 человек. Также известно о задержаниях активистов в Мурманске (16 человек) и Туле (22).
17:16 28.01.2018 Сторонники Навального в Сибири, судя по статистике МВД, сегодня также не проявили особой активности. Самой многочисленной акцией протеста стал митинг в Новосибирске — его посетило 600 человек. В других крупных городах региона цифры еще скромнее: В Омске, Красноярске и Томске собралось порядка 200 человек. Чуть меньше (по 150) в Барнауле и Кемерово, а в Братске, Бийске и Новокузнецке митинги посетило около 30 человек.
17:01 28.01.2018 По данным Telegram-канала Mash, в Москве за протестной акцией присматривают 1 500 сотрудников полиции. Стражам порядка дано указание действовать максимально корректно, но пресекать любые нарушения и провокации. Тем временем сторонники Навального в Санкт-Петербурге заблокировали машину ДПС.
16:50 28.01.2018 По предварительным данным МВД, в большинстве городов акции протеста собрали от нескольких десятков до нескольких сотен сторонников Навального. В Благовещенске на акцию пришло 16 человек, в Южно-Сахалинске — 35, Комсомольск-на Амуре — 70. В крупнейших дальневосточных городах — Хабаровске и Владивостоке, — количество собравшихся составило 150 и 200 человек соответственно.
16:40 28.01.2018 Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции на Тверской улице на подходе к Пушкинской площади. Незадолго до этого блогер обратился к сторонникам с просьбой «не отбивать его» у стражей порядка.
16:36 28.01.2018 Московская акция протеста уже запомнилась собравшимся яркими эпизодами: журналист «Дождя» Павел Лобков пришел на мероприятие в обличии Сталина, а другая участница митинга — пенсионерка в футболке СССР, попыталась поранить себя.
16:24 28.01.2018 В Санкт-Петербурге акция протеста началась на площади Пролетарской диктатуры. Отметим, что мероприятие в Северной столице не согласовано с властями города. По предварительной информации, в акции участвуют от 350 до 500 человек. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин на странице в Twitter сообщил о своем задержании.
16:12 28.01.2018 На акции протеста в Москве у памятника Маяковского, по словам очевидцев, присутствует около 500 человек. В толпе много несовершеннолетних. В том числе — тех, кому нет и 12-13 лет. Ранее сообщалось, что в ряде городов школьников, пришедших без сопровождения родителей, не допускали на место проведения акции.