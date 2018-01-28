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29 января 2018
28 января 2018
18:50  28 января 2018 21

Советник Путина заявил о выводе из России триллиона долларов

Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, глазьев сергей
За громкими заявлениями Глазьев в карман не лезетФото: Владимир Андреев © URA.RU

За последние тридцать лет из России на Запад было выведено более 1 триллиона долларов. Невероятную цифру назвал советник президента России Сергей Глазьев.

«Вы знаете, Россия — это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся», — цитирует Глазьева RNS.

По его словам, половина этих денег находится в обращении «между офшорами и российской экономикой», ежегодно это несколько сотен миллиардов долларов. Вторая половина указанной суммы потеряна безвозвратно, «испарившись в неизвестном направлении».

Сергей Глазьев в окружении Владимира Путина считается «противовесом» экономистов и политиков либеральной направленности. Его заявления неоднократно вызывали раздражение в верхах. Так, в начале 2017 года он предложил «заморозить» курс рубля ради обеспечения стабильности, сообщал телеканал 360. А в конце года, как писало «URA.RU», назвал «инфарктным» состояние российской экономики, и в Москве вновь заговорили об его увольнении с высокой должности.

Владимир Васин
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