Российский музыкант стал обладателем «Грэмми»

Известный российский пианист и композитор Даниил Трифонов стал лауреатом премии «Грэмми». 26-летний исполнитель обошел музыкантов из Швеции, Великобритании, Германии и США.
Награду в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» музыкант получил за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа, оформленный в виде полноценного альбома. Талант Трифонова отмечают не впервые: юноша является многократным лауреатом как российских, так и международных премий. Музыканта, малой родиной которого является Нижний Новгород, называют одним из самых выдающихся пианистов современности, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что недавно скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми». Однако в номинации «Лучший классический вокальный альбом», где и был представлен последний альбом артиста, победу одержала канадская оперная певица Барбара Ханниган.