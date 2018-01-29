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29 января 2018
28 января 2018
05:37  29 января 2018 0

Россия проведет для отстраненных от Олимпиады спортсменов альтернативный чемпионат в Сочи

Презентация олимпийских медалей зимних игр 2014 года в Сочи. Екатеринбург, медаль сочи
Сочи снова примет международные соревнования среди олимпийцевФото: Александр Константинов © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Россия проведет в Сочи альтернативный турнир для спортсменов, которые не получили приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018. Причем участвовать в нем смогут не только россияне, но и атлеты из других стран.

Турнир пройдет уже в ближайшем будущем, рассказал «Известиям» источник в Министерстве спорта России. «Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», — подчеркнул собеседник.

В Олимпийском комитете России и минспорта Краснодарского края пока ситуацию не прокомментировали, однако ранее, как напоминает издание, глава федерального министерства Павел Колобков заявил, что сейчас его ведомство прорабатывает детали альтернативных соревнований.

Незадолго до начала Олимпийских игр в Пхенчхане МОК, напомнил, не допустил до старта большое количество российских спортсменов, в том числе претендентов на медали. Приглашения в Южную Корею получили лишь 169 атлетов, полный состав делегации составит 340 человек. В число не допущенных до игр попали и те, чьи имена не фигурировали в допинговых скандалах. В частности — уральский биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Ранее, как напоминает RT, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в стране пройдёт альтернативный турнир для лыжников, которых МОК не допустил к Играм 2018, допустив, что старты могут пройти в рамках чемпионата России в Сыктывкаре.

Сергей Демин
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