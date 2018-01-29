Начальник ОВД является фигурантом двух уголовных дел
В Свердловской области началась чистка в правоохранительных органах. В городе Сухой Лог уволены начальник местного ОВД и три его заместителя.
Уволены начальник ОВД 46-летний подполковник Юрий Басов, а также его заместители Павел Шабуров, Тимур Саджай и Артем Лешуков. Пресс-службы регионального СКР и полиции от комментариев по поводу этой массовой чистки в органах пока воздерживаются.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в отношении начальника ОВД Юрия Басова в СКР были возбуждены уголовные дела по статьям «присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» и «превышение должностных полномочий». Пока неизвестно, какие претензия у следствия к его заместителям.