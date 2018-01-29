Интрига с избранием нового президента федерации художественной гимнастики (ФХГ) Свердловской области разрешилась более неожиданно, чем ожидалось. Претендовавшие на этот пост генерал-лейтенант в отставке Алексей Жиров и депутат екатеринбургской гордумы Григорий Вихарев сняли свои кандидатуры. В итоге федерацию возглавила 33-летняя Елена Мурзина — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Игр 2004 года в Афинах.
Экс-заместителя командующего ПУрВО и бывшего главы Дирекции по охране государственных охотничьих заказников и животных в федерацию продвигала ее экс-президент Ирина Зильбер. Жиров известен читателям «URA.RU» как инициатор скандального дела о «браконьерстве» с участием экс-депутата Госдумы Владимира Таскаева в 2013 году.
Предшественница Зильбер, президент ФХГ до 2014 года Наталья Бурдейная, в надежде привлечь достойные инвестиции в федерацию предложила в качестве альтернативной кандидатуры депутата гордумы Григория Вихарева. Но после отказа народного избранника, она же стала продвигать Мурзину и уже с ней добилась успеха и сохранения своего влияния на федерацию.
По информации инсайдеров в руководстве свердловской федерации, победа Мурзиной «несколько уязвила» президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову, поскольку кандидатура свердловчанки с ней предварительно не обсуждалась.