Стал известен повод для визита Путина в Свердловскую область перед выборами

Президенту РФ Владимиру Путину направлено приглашение принять участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. Он состоится в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта 2018 года.
Как сообщил «URA.RU» один из организаторов форума, подтверждения, что это мероприятие внесено в график предвыборных поездок главы государства, пока не было. Он отметил, что Владимиру Путину поступили приглашения из десятков населенных пунктов на территории всей страны. Какие из них выберет президент, пока неизвестно. Окончательное решение о возможности вхождении в их число Нижнего Тагила будет принято лишь в конце февраля.
Ранее агентство уже сообщало, что свердловские власти в качестве рабочей даты для приезда в регион Владимира Путина назвали 6 марта. Но повод для приглашения президента не назывался вплоть до сегодняшнего дня.