{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 января 2018
13:49  29 января 2018 10

Певец Митя Фомин присоединился к Putin Team. ФОТО

Фомин: медийность нужно использовать для благотворительностиФОТО: Митя Фомин, Instagram

Российский певец Митя Фомин поддержал движение Putin Team. 28 января он посетил детский поселок «Орион» и открыл для себя коммуну. Об этом вокалист сообщил на своей странице в Instagram.

Снимок с благотворительной акции Фомин сопроводил рассказом о поездке в «Орион» Калужской области, где пообщался с воспитанниками. «Впервые узнал, что бывают места, где дети живут „коммуной“ вместе с педагогами, родителями, психологами, — людьми, посвятившими себя детям, попавшим в трудную ситуацию, или сиротам». Певец признался, что ребята ему понравились, они задавали «по-настоящему интересные вопросы» и спели вместе с Фоминым несколько песен.

Российский поп-исполнитель рассказал «URA.RU», что уже 10 лет занимается благотворительностью в фонде «Линия жизни», за это время организация спасла 10 тысяч детей. «У известных людей есть ресурс в виде их медийности, к нашим словам прислушиваются, и мне кажется абсолютно нормальным использовать этот ресурс в таких правильных целях — помогать тем, кто в этом нуждается. Поэтому и акцию Putin Team я поддержал охотно, для меня это еще одна возможность сделать большое доброе дело», — подчеркнул Фомин.

В декабре 2017 года певица Нюша Шурочкина и её муж, генеральный советник Президента FISU Игорь Сивов заявили о том, что поддерживают движение Putin Team и запускают предновогоднюю благотворительную акцию #ятожедоброволец.

В ноябре 2017-го хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team («Команда Путина»), писали argumenti.ru. «Быть частью такой команды — гордость!», — подчеркнул спортсмен. Продвижением Putin Team занялся продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко. Многие спортсмены и артисты присоединились к движению.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров