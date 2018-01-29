Певец Митя Фомин присоединился к Putin Team. ФОТО

13:49 29 января 2018 10

Фомин: медийность нужно использовать для благотворительности ФОТО: Митя Фомин, Instagram

Российский певец Митя Фомин поддержал движение Putin Team. 28 января он посетил детский поселок «Орион» и открыл для себя коммуну. Об этом вокалист сообщил на своей странице в Instagram.

Снимок с благотворительной акции Фомин сопроводил рассказом о поездке в «Орион» Калужской области, где пообщался с воспитанниками. «Впервые узнал, что бывают места, где дети живут „коммуной“ вместе с педагогами, родителями, психологами, — людьми, посвятившими себя детям, попавшим в трудную ситуацию, или сиротам». Певец признался, что ребята ему понравились, они задавали «по-настоящему интересные вопросы» и спели вместе с Фоминым несколько песен.

Российский поп-исполнитель рассказал «URA.RU», что уже 10 лет занимается благотворительностью в фонде «Линия жизни», за это время организация спасла 10 тысяч детей. «У известных людей есть ресурс в виде их медийности, к нашим словам прислушиваются, и мне кажется абсолютно нормальным использовать этот ресурс в таких правильных целях — помогать тем, кто в этом нуждается. Поэтому и акцию Putin Team я поддержал охотно, для меня это еще одна возможность сделать большое доброе дело», — подчеркнул Фомин.

В декабре 2017 года певица Нюша Шурочкина и её муж, генеральный советник Президента FISU Игорь Сивов заявили о том, что поддерживают движение Putin Team и запускают предновогоднюю благотворительную акцию #ятожедоброволец.

В ноябре 2017-го хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team («Команда Путина»), писали argumenti.ru. «Быть частью такой команды — гордость!», — подчеркнул спортсмен. Продвижением Putin Team занялся продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко. Многие спортсмены и артисты присоединились к движению.