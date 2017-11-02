22:37 02 ноября 2017 0

Овечкин подчеркнул, что всегда открыто поддерживал Путина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб «Вашингтон» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) создал общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. 32-летний спортсмен на своей странице в Instagram сообщил, что назвал объединение Putin Team («Команда Путина»).

«Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — написал Овечкин.

Спортсмен объяснил, что название общественного проекта ему «подсказали» западные СМИ, в которых в последнее время часто появлялись сообщения о команде президента Путина, пишет RT. Это и привело хоккеиста к мысли создать движение. Овечкин также добавил, что всегда открыто поддерживал Путина. «Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию», — обратился хоккеист к своим подписчикам.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что российский лидер пока не знает об инициативе Овечкина. Также он оставил без ответа вопрос об отношении администрации президента к движению.