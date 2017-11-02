{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
22:37  02 ноября 2017 0

«Быть частью такой команды — гордость!» Хоккеист Овечкин объявил о создании движения Putin Team

Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, сборная, кубок, овечкин александр
Овечкин подчеркнул, что всегда открыто поддерживал ПутинаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб «Вашингтон» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) создал общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. 32-летний спортсмен на своей странице в Instagram сообщил, что назвал объединение Putin Team («Команда Путина»).

«Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — написал Овечкин.

Спортсмен объяснил, что название общественного проекта ему «подсказали» западные СМИ, в которых в последнее время часто появлялись сообщения о команде президента Путина, пишет RT. Это и привело хоккеиста к мысли создать движение. Овечкин также добавил, что всегда открыто поддерживал Путина. «Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию», — обратился хоккеист к своим подписчикам.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что российский лидер пока не знает об инициативе Овечкина. Также он оставил без ответа вопрос об отношении администрации президента к движению.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров