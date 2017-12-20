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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:15  20 декабря 2017 0

Нюша поддержала Putin Team и поздравила больных детей с Новым годом. ФОТО

Кубок Гагарина. Чествование. Часть 2. Магнитогорск, нюша
Певица заявила, что тоже является добровольцемФото: Илья Московец © URA.RU

Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов поддержали общественное движение Putin Team и международную акцию «Я тоже доброволец». Артистка с супругом посетила реабилитационный центр и поздравила детей с наступающим Новым годом.

«Мы с мужем @igorsivovv решили поддержать международную акцию #ятожедоброволец и движение #PutinTeam, которое делает разные добрые дела. Сегодня посетили один из детских реабилитационных домов, привезли детишкам тёплый и настоящий Новый год — ёлку, гирлянды, и подарочки не забыли. Призываем вас в канун этих тёплых семейных праздников подарить тепло тем, кто вдвойне в этом нуждается. Делать добрые дела — просто», — написала певица на своей странице в Instagram.

Инициатива, предложенная Нюшей и Игорем Сивовым, является продолжением международной акции «Я тоже доброволец». Она была запущена 5 декабря в честь празднования первого национального Дня добровольца, пишет «Газета.ру». До конца 2017 года добровольцы и волонтеры, среди которых немало известных людей, рассказывают об искренних поступках и добрых делах, которые совершили.

Иван Антонов
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