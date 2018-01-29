14:55 29 января 2018 1

Подготовка к ЧМ-2018 все интенсивнее, все больше неприятностей она приносит горожанам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге приостановят строительные работы на время игр чемпионата мира по футболу. Как пояснил министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, мера коснется только тех объектов, которые находятся в так называемом периметре безопасности. «Крупные объекты, находящиеся за пределами улиц, будут строиться в обычном режиме», — пояснил глава ведомства.

Периметр безопасности — это участок Екатеринбурга, ограниченный улицами Токарей — ВИЗ-Бульвар — Московская — Гурзуфская. В эту зону попадает немного стройплощадок — например, там ведется реконструкция травмпункта на ВИЗ-бульваре, школы №1 на этой же улице, а также нескольких жилых домов.

Ранее сообщалось, что ФСБ потребовала из соображений безопасности приостановить на время ЧМ работу ряда предприятий, которые используют «источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Среди компаний, которые могут попасть под запрет, оказались сразу несколько уральских промышленных гигантов. В частности, ВСМПО-Ависма, РМК, ТМК, УГМК, а также несколько предприятий НЛМК, расположенных на территории Свердловской области. Некоторые находятся за 300-400 км от Екатеринбурга.

Меры безопасности будут введены и для горожан — например, жители домов, попавших в «периметр», должны будут получить специальные пропуска, разрешающие проход и проезд. Для пешеходов никаких пропусков и ограничений не будет. Матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.