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29 января 2018
14:55  29 января 2018 1

В Екатеринбурге из-за ЧМ встанут стройки

Строительство Екатеринбург-Арены, временная трибуна. Екатеринбург, строительная площадка, благоустройство территории, центральный стадион, екатеринбург
Подготовка к ЧМ-2018 все интенсивнее, все больше неприятностей она приносит горожанамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге приостановят строительные работы на время игр чемпионата мира по футболу. Как пояснил министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, мера коснется только тех объектов, которые находятся в так называемом периметре безопасности. «Крупные объекты, находящиеся за пределами улиц, будут строиться в обычном режиме», — пояснил глава ведомства.

Периметр безопасности — это участок Екатеринбурга, ограниченный улицами Токарей — ВИЗ-Бульвар — Московская — Гурзуфская. В эту зону попадает немного стройплощадок — например, там ведется реконструкция травмпункта на ВИЗ-бульваре, школы №1 на этой же улице, а также нескольких жилых домов.

Ранее сообщалось, что ФСБ потребовала из соображений безопасности приостановить на время ЧМ работу ряда предприятий, которые используют «источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Среди компаний, которые могут попасть под запрет, оказались сразу несколько уральских промышленных гигантов. В частности, ВСМПО-Ависма, РМК, ТМК, УГМК, а также несколько предприятий НЛМК, расположенных на территории Свердловской области. Некоторые находятся за 300-400 км от Екатеринбурга.

Меры безопасности будут введены и для горожан — например, жители домов, попавших в «периметр», должны будут получить специальные пропуска, разрешающие проход и проезд. Для пешеходов никаких пропусков и ограничений не будет. Матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.

Юлия Литвиненко
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