Депутат Госдумы Наталья Поклонская выпустила книгу под названием «Преданность вере и Отечеству». Об этом она рассказала в соцсетях.
«Благодарна каждому человеку, принявшему участие в создании этой замечательной книги. Готовимся к презентации», — проанонсировала выход книги Поклонская. Мемуары экс-прокурора Крыма содержат «некоторые яркие события», рассказала писатель «Дождю».
«Это и первое уголовное дело в отношении активиста „Евромайдана“ в Киеве, который причинил телесные повреждения сотрудникам спецподразделения „Беркут“, причины и основания решения признать деятельность Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской и другие решения, принятые в должности прокурора республики», — рассказала она. В книге есть фотографии из личного альбома депутата.
Большую известность Поклонская обрела благодаря скандалу с фильмом Алексея Учителя «Матильда». С декабря 2016 года депутат Госдумы вела против картины серьезную кампанию. Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза, подсчитали в ведомстве.
30-летний Ярослав Ширшиков, гусар из Екатеринбурга, ранее прославился серенадами в адрес Натальи Поклонской и попытками завоевать ее сердце. Позже уральца, пытавшегося соблазнить Поклонскую, проверила прокуратура.