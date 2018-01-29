{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 января 2018
15:00  29 января 2018 3

«Преданность вере и Отечеству». Поклонская написала книгу о Евромайдане

Наталья Поклонская анонсировала выход мемуаров в соцсетяхФОТО: Наталья Поклонская, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выпустила книгу под названием «Преданность вере и Отечеству». Об этом она рассказала в соцсетях.

«Благодарна каждому человеку, принявшему участие в создании этой замечательной книги. Готовимся к презентации», — проанонсировала выход книги Поклонская. Мемуары экс-прокурора Крыма содержат «некоторые яркие события», рассказала писатель «Дождю».

Новость по теме
Уральского гусара, пытавшегося соблазнить Поклонскую, проверяет прокуратура. ФОТО

«Это и первое уголовное дело в отношении активиста „Евромайдана“ в Киеве, который причинил телесные повреждения сотрудникам спецподразделения „Беркут“, причины и основания решения признать деятельность Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской и другие решения, принятые в должности прокурора республики», — рассказала она. В книге есть фотографии из личного альбома депутата.

Большую известность Поклонская обрела благодаря скандалу с фильмом Алексея Учителя «Матильда». С декабря 2016 года депутат Госдумы вела против картины серьезную кампанию. Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза, подсчитали в ведомстве.

30-летний Ярослав Ширшиков, гусар из Екатеринбурга, ранее прославился серенадами в адрес Натальи Поклонской и попытками завоевать ее сердце. Позже уральца, пытавшегося соблазнить Поклонскую, проверила прокуратура.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров