18:32 24 января 2018 1

Он обвиняется в публичном правонарушении Фото: со страницы Ярослава Ширшикова в Facebook

30-летний Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, который прославился серенадами в адрес Натальи Поклонской и попытками завоевать ее сердце, вновь оказался в центре скандала, который сам же и создал. Правда, на этот раз ему за свои выходки грозит реальное наказание: прокуратура проводит в отношении него проверку. Об этом сообщил сам Ширшиков, опубликовавший в соцсетях фотографию своего объяснения прокурорскому работнику.

Все началась (как это часто теперь бывает) с дискуссии в Интернете: обсуждая сексуальный танец ульяновских курсантов, гусар схлестнулся с одной девушкой, которая резко критиковала летчиков, назвал ее «тупой» и женским половым органом. Обидевшись, девушка написала на него заявление, и вскоре Ширшикова вызывали в прокуратуру.

«По моему мнению, К. показала себя глупым дремучим человеком с неуместным пафосом, в связи с чем меня крайне возмутила ее позиция, и я высказал в ее адрес слова ненормативной лексики,

— написал он в объяснении для прокуратуры. — Факт … я не отрицаю и признаю. При обращении в адрес автора я осознавал, что мои слова носят оскорбительный характер».

Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области, в отношении Ширшикова действительно проводится проверка. «Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга действительно вызывала Ширшикова, поскольку поступило заявление от жительницы Екатеринбурга о том, что он ее оскорбил, — рассказала руководитель пресс-службы Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. — Ширшиков был опрошен, он вину полностью признал — так и написал в объяснении, что сделал все умышленно, осознанно. Будет решаться вопрос о привлечении его к ответственности за оскорбление».

Правда, ответственность ему грозит не уголовная (статья 130 УК РФ «Оскорбление» была изъята из Уголовного кодекса), а административная: по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях его ждет штраф. Сам гусар признался «URA.RU», что вполне осознает последствия своих действий (как в «Фейсбуке», так и в прокуратуре при даче объяснений).

«Да и пофиг! — заявил Ярослав. — За такое удовольствие штраф от 1000 до 3000 — это, считай, что даром. Зато все безнаказанно смогут писать и говорить, что я считаю её тупой … и дурой. То есть она будет официально дурой по решению суда».

Напомним, что ранее уральский гусар высказывался о женщинах исключительно уважительно и даже возвышенно (особенно — о своей даме сердца Наталье Поклонской) и впервые опустился до публичного оскорбления девушки.

Кстати, сегодня несчастливый день не только для Ширшикова, но и для его патрона — лидера российских монархистов Антона Бакова (чей предвыборный штаб возглавлял Ярослав). Баков заявил сегодня о том, что снимается с выборов президента России, участвовать в которых он не может из-за имеющегося у него гражданства «Романовской империи» (им же и созданной).