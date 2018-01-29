15:54 29 января 2018 0

В мэрии пояснили, что ребенка изолировали от других детей, потому что у него нет справки от фтизиатра Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермячка утверждает, что ее сына похитила заведующая детского сада. В департаменте образования Перми объяснили, что ребенка изолировали от других детей из-за отсутствия справки от фтизиатра.

Инцидент произошел 24 января в одном из пермских садиков. В соцсетях мама ребенка Любовь Костикова написала следующее (здесь и далее в цитатах стиль автора сохранен): «Мой ребенок был похищен и удерживался насильно группой лиц по предварительному сговору, иначе это никак назвать нельзя. Представьте ситуацию… Вы, как обычно, со спокойной душой отводите в детский сад ребенка и уходите на работу. И через какое-то время узнаете, что вашего ребенка нет в группе и его увели ни кто-нибудь, а сами работники данного детского сада и удерживают его почти два часа без зазрения совести, не имея на то законного основания. И им глубоко без разницы, что ребенок напуган, хочет в свою группу, и так как люди чужие и увели ребенка против его воли, то ребенок испытывает огромный стресс, боится попроситься в туалет».

Сама пермячка работает в том же детском саду, куда ходит ее сын, но в другой группе. По ее словам, заведующая запретила ей приводить ребенка в садик. В противном случае пригрозила вызвать полицию. Воспитательница все же привела малыша, и тогда заведующая забрала мальчика из группы. Где оказался ребенок, Костикова не знала, а пойти на его поиски не могла, ведь для этого надо было бросить своих маленьких воспитанников.

«Дальше был ад, который я запомню на всю жизнь, и то, что люди могут себя так преступно вести по отношению к ребенку, я тоже никогда не забуду. Бесчисленное количество раз я пыталась дозвониться до заведующей, но либо было занято, либо она сбрасывала звонки, либо вообще трубку не брала», — пишет женщина.

В итоге, по словам Костиковой, она вызвала полицию, и только после приезда правоохранителей она узнала, что ее ребенок был все это время в кабинете заведующей. Пермячка попросила вернуть сына в группу, чтобы спокойно закончить смену, но заведующая ей отказала. Полиция, по словам Костиковой, заняла позицию руководителя детсада. Женщина в итоге забрала сына в ту группу, в которой работала, несмотря на возражения заведующей и полицейских.

В полиции «URA.RU» подтвердили факт конфликта в садике. «Сейчас проводится проверка», — пояснили в ведомстве. В департаменте образования пермской мэрии объяснили, что у сына Любови Костиковой не было справки от фтизиатра. «Постановлением главного государственного санитарного врача РФ предусмотрено, что дети допускаются в образовательное учреждение при наличии заключения фтизиатра. Кроме того, постановлением главного государственного санитарного врача по Пермскому краю усилены мероприятия по профилактике туберкулеза среди населения в 2017—2019 г. г. в связи с ростом заболеваемости», — говорят в администрации. В мэрии добавили, что Костиковой не раз говорили, что она должна принести заключение фтизиатра, но она этого не сделала.

Сама Костикова утверждает, что причина конфликта с заведующей совсем не в справке, а в том, что воспитатель не раз задавал неудобные вопросы о своей зарплате. «Не стану перечислять все то, что происходит в реальности в садах. Но ДОСТОЙНУЮ зарплату, хотя бы в размере 20-25 тысяч рублей, не получишь НИКОГДА, если ты работаешь в одну смену и у тебя нет времени на проведение дополнительных занятий. Но, как говорит у нас в саду заместитель заведующей по ВМР, „МЫ все равны!“ Хочешь зарплату — проводи дополнительно занятия, в общем „пиарь“ себя, т. е. везде участвуй. А если не „пиаришь“, то сиди на голом окладе», — пишет Костикова.

Напомним, что это не первый скандал, связанный с воспитателями детсадов в Перми. Ранее пермская воспитательница Мария Шубина прославилась на всю страну тем, что написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами».