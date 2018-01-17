Как обычный воспитатель становится лидером мнений Прикамья

21:17 17 января 2018 0

В Перми беспрецедентный случай: воспитатель «разносит» систему образования и при этом продолжает работать в детском саду Фото: Instagram Марии Шубиной

В Пермском крае благодаря Интернету растет новый лидер общественного мнения. Простой воспитатель детского сада, опубликовавший открытое обращение к Владимиру Путину из-за низкой зарплаты, набирает популярность в интернете и наносит удар за ударом по чиновникам. Причем педагог пережил «черную» кампанию в Telegram и готовит новую атаку.

Сейчас воспитатель Мария Шубина призывает всех в социальных сетях поддержать петицию с требованием изменить систему оплаты труда педагогов. Ранее из-за обращения женщины к Путину министерство образования Пермского края даже созвало большое совещание.

Путь к славе женщина начала на прошлой неделе, когда опубликовала обращение к президенту во «ВКонтакте». Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями.

Раиса Кассина отметила, что нельзя уволить воспитателя за активную позицию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пресс-службе минобра «URA.RU» пояснили, что круглый стол проходил не конкретно из-за обращения Шубиной — в целом рассматривались проблемы, которые затронул педагог. Это и система оплаты труда (многие педагоги не понимают, как формируется их зарплата), и поборы. Заведующим детсадов была дана рекомендация активнее контактировать с воспитателями, не замалчивать проблемы, чтобы не возникало негатива. В итоге прозвучало предложение разъяснить Шубиной, как она может поднять свою зарплату. Министр Раиса Кассина отметила, что обращение женщины не может быть поводом для ее увольнения из детсада.

Накануне Мария Шубина заявила, что «вышестоящие» теперь отслеживают, кто «лайкает» ее публикации, а заведующие детсадов вызывают «на ковер» сотрудников и устраивают «публичную порку» тем, кто поддержал педагога. Также воспитатель утверждает, что после ее обращения городской департамент образования начал внеплановую проверку детского сада, в котором работает Шубина. «URA.RU» направило запрос в мэрию, чтобы выяснить, действительно ли у властей появились вопросы к этому учреждению.

Прецедентом стало то, что открыто с критикой власти выступил действующий педагог, хотя все привыкли к молчанию «бюджетников». Женщина сначала стала «звездой» во «ВКонтакте», а затем начала набирать популярность и в Facebook. В итоге теперь публикации Шубиной «лайкают» и известные общественники, и депутаты, и бывшие кандидаты в губернаторы.

Анонимы в Telegram усомнились, что Мария Шубина (в центре) может быть воспитателем Фото со страницы Марии Шубиной в социальной сети «ВКонтакте»

Дополнительную «раскрутку» Шубина получила благодаря Telegram, который читает в основном политическая элита. Провластный канал «Татищевъ» опубликовал фото Шубиной с какой-то вечеринки и стал рассуждать, что педагог «совсем не голодает». «Стоит ли женщинам в таких нарядах и такими интересными увлечениями доверять воспитание наших детей?» — пишет «Татищевъ».

«Чиновники очень засуетились, потому что, во-первых, они получили оппозиционера в лице действующего воспитателя. Во-вторых, сама форма выступлений очень непривычная — сарказм и ирония. В-третьих, очевидно, что женщину не напугать — напротив, она получила поддержку в соцсетях и становится все активнее», — говорит собеседник агентства в региональном правительстве.

Сама Мария Шубина (она остается воспитателем, но пока находится на больничном) считает, что совещание в минобре не дало никаких ответов на вопросы о низкой зарплате и других проблемах в образовании. Атаки Telegram-каналов не напугали педагога, к тому же фото взяты со страницы «ВКонтакте» — женщина не скрывает, что является еще и артистом оригинального жанра.

Константин Окунев полагает, что власти должны благодарить воспитателя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Чего мне бояться? Я буду и дальше добиваться пересмотра системы оплаты труда и полноценного финансирования детских садов. Также хотелось бы, чтобы департамент образования, прежде чем спрашивать, почему не покрашена стена и мебель старая, озаботился тем, как обеспечить покраску стен и закупку новой мебели. Глупо штрафовать сады, из-за чего, кстати, воспитателей лишают стимулирующих выплат», — отмечает Шубина.

Лидер движения «Выбор», экс-кандидат в губернаторы Константин Окунев, который тоже активно практикует выступления в соцсетях, считает, что власти должны быть благодарны такому воспитателю. «Не надо таких людей бояться. Напротив, необходимо поощрять подобную откровенность, чтобы вовремя получать тревожные сигналы и успевать на них реагировать. И это кается абсолютно любой сферы. Ведь и в истории нападения на школу можно было свести к минимуму риски — хотя бы повсеместно установить работающие видеокамеры», — убежден Окунев.