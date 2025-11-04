«Нужно молчать, как в армии»: Михаил Муромов назвал главные ошибки «Суперстара»

Михаил Муромов дал оценку второму сезону ВИА «Суперстар» Фото: пресс-служба НТВ

Михаил Муромов наблюдал за последним сезоном «Суперстара», в котором принимали участие вокально-инструментальные ансамбли и группы. С итогами конкурса, где победили «Поющие гитары», легендарный певец и композитор согласен. Правда, говорит, что были допущены и серьезные ошибки. Об одной из них Муромов рассказал нашим корреспондентам.

«Я смотрел нынешний сезон не весь, но периодически попадал, — говорит Михаил. — Поскольку сам участвовал в этой программе, я слишком хорошо знаю, что там происходит. Как можно было Васюту (Сергей Васюта, лидер группы „Сладкий сон“ — авт.) выгнать в самом начале? Он же — суперхитовый парень!

Нет, дадут неудобную песню, в неудобном оформлении, чтобы можно было сказать: «Вот, видите, он же не состоялся на этой сцене! Да, может быть, он на самом деле классный. Но где-то там, а здесь не состоялся». Так же, как мне, в прошлом сезоне сунули «Яблоки на снегу» в аранжировке, которую я просил до последнего часа переделать. Все говорили мне: «Мишаня, ты что? Мы с тобой друзья, все сделаем, как нужно». Но я вышел на сцену и понял, что фонограмму не поменяли.

Почему Васюту убрали рано с проекта?

Потому что он разговаривает. А там нужно, как в армии, молчать. Их всех там надо учить, поправлять. Но это не нравится. Я ведь в своей жизни и поэтов поправлял. Рубальская до сих пор вспоминает: «Миша однажды одно слово поправил и песня по-другому стала смотреться». У меня предок Грибоедов. «А судьи кто? Учились бы, на старших глядя». На «Суперстаре» номер за номером надо зачем-то поднимать участников на диванах к потолку. Кроме того, там у них с самого начала «заряжено», кто выйдет в финал. Я им объяснял, что не могут соревноваться Левитан и Врубель или я, например, и Корнелия Манго.

Сергей Соседов сказал, что в этом сезоне «Поющие гитары» сразу выделялись среди других участников. Вы с ним согласны?

Этот оттенок есть. В этом сезоне, я считаю, было и много хорошего. Бедный Соседов! Как он старается себя показать! Он иногда говорит, конечно, сознательные вещи, но слишком рисуется — артистище! Куда такое саморисование при зрителях? Он же говорит о людях, которые участвуют в проекте. А они должны стоять и слушать этот бред. У нас в сезоне, например, Катину убрали первой. Зачем? У нее был красивый номер!

Как, по-вашему, «Суперстар» должен развиваться дальше?