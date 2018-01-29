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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
21:33  29 января 2018 0

Определена дата встречи в суде руководителей и работников Уралвагонзавода. Стороны будут спорить об урезанной зарплате

Клипарт, всего понемногу, увз, уралвагонзавод
До рассмотрения знакового иска к УВЗ осталась всего неделяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначена дата рассмотрения иска 23 сотрудников цеха №563 НПК «Уралвагонзавод» к руководству предприятия о законности введенных в октябре 2017 года новых норм расчета заработной платы. Стороны встретятся 6 февраля 2018 года в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.

Как ранее сообщало «URA.RU», после вступления в силу оспариваемого истцами приказа нормы выработки для рабочих увеличились в два раза. Расценки на их выполнение упали на 45%. В результате средняя зарплата обрубщиков и сварщиков снизилась вдвое — с 60 тысяч до 30 тысяч рублей. В случае признания незаконности новых правил, рабочие потребуют провести перерасчет полученной ими за последние месяцы заработной платы в соответствии с отмененными нормами.

Председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров сообщил «URA.RU», что в ходе предварительных слушаний ответчики ссылались на действовавшие в СССР типовые нормы, которые легли в основу прошлогоднего приказа. На вопрос, появлялись ли представители руководства в цехе, чтобы определить время и качество изготовления каждой детали, четкого ответа не поступило.

Поддерживающее позицию Уралвагонзавода издание T-digest.ru при этом сообщило, что истцы не предоставили полной доказательной базы о нарушениях со стороны руководства предприятия. «В иске фигурируют представители разных профессий, у которых нормы труда и изменения в оплате разные, а представитель профсоюза „Солидарность“ попытался всех объединить одним иском и коллективным спором», — говорится на сайте издания.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» представители завода воздержались от официальных комментариев.

Константин Джултаев
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