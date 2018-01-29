Мединский обнаружил, что «Смерть Сталина» снимали в Киеве

Министр культуры РФ Владимир Мединский написал в Twitter, что фильм «Смерть Сталина», показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, был снят в Киеве. Он назвал эту новость символичной.
Пользователи соцсетей активно обсуждают это сообщение: «Ну, про Штирлица тоже не в Берлине снимали… Ничего удивительного: архитектура в России и Украине сталинского периода имеет много общего, а тратить бюджет на декорации для низкопробной черной комедии — это значит, что не хватит и на половину актерского состава».
В Сети задают вопрос министру: «Вы лучше скажите, почему Конституцию нарушаете, зачем фильм запретили? Не стыдно?» А другие вносят предложения: «Может быть, в противовес снять комедию про англо-американскую коалицию в Сирии? Есть конкретные идеи».
Напомним, что фильм «Смерть Сталина» сняли кинематографисты Великобритании. Российские кинодеятели и общественники посчитали фильм оскорбительным. После этого министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у кинокартины, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Правнук Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили, назвал «человекообразными существами» авторов нашумевшего фильма за то, что картина получилась комедийной. Кандидат в президенты Ксения Собчак пригрозила Мединскому, что покажет «Смерть Сталина» у себя в штабе.