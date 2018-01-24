19:43 24 января 2018 16

Кандидат предложила не слушать «незаконную болтовню» Министерства культуры Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак объявила, что покажет фильм «Смерть Сталина» в своем предвыборном штабе, и заявила, что место советского вождя не в центре Москвы, а рядом с Гитлером и Каддафи. Телеведущая посчитала, что запрет Министерства культуры на прокат британской картины воплощает собой цензуру, которая в нашей стране запрещена законом.

«Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы — и давно уже пора перезахоронить, его место в истории — рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!» — написала она на своей странице в Instagram. Текст Собчак снабдила фотоколлажем, на котором она показывает неприличный жест и сопровождает это фразой: «Идите вы все» на английском.

Собчак также обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому, напомнив ему часть пятую 29-й статьи Конституции РФ, где сказано, что цензура запрещена. «Там [в статье] в конце предложения стоит точка, как бы вам ни хотелось дописать туда дюжину оговорок. Там же, в Конституции, перечислены и все возможные ограничения свободы слова, и „оскорбления чувств сталинистов“ в этом списке нет. Вы едва не нарушили Конституцию Российской Федерации», — заявила кандидат.

Кандидат в президенты отстаивает свободу на художественный вымысел Фото: скриншот Ксения Собчак, Facebook

По ее мнению, нарушить закон у министерства и не получится, потому что нет «такой юридической процедуры, как „отзыв прокатного удостоверения“ на этих основаниях, сначала придется признать его экстремистским, и именно поэтому удостоверение на „Смерть Сталина“ до сих пор висит в реестре».

В заключение Собчак призвала руководство кинотеатров игнорировать «незаконную болтовню» и заявила, что в ближайшие дни ее предвыборная команда организует показ фильма в штабе. «Сталин мертв, и посмеяться над ним — самое доброе, что мы можем сделать», — сказала кандидат в президенты. Пресс-секретарь екатеринбургского штаба Ксении Собчак Наталья Неволина в разговоре с «URA.RU» сообщила, что в Екатеринбурге фильм показывать не собираются. «Никаких официальных заявлений по Екатеринбургу пока что нет», — пояснила Неволина.

У фильма отозвали прокатное удостоверение 23 января решением Министерства культуры РФ. Накануне прошел общественный просмотр ленты для деятелей кино, парламентариев, представителей Российского исторического общества, а также членов Общественного совета при Минкультуры. Они сочли, что лента глумится над историей нашей страны. 26 января состоится пресс-конференция «Национальной службы новостей», на которой будет обсуждаться скандальная картина.