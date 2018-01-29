Ямальская авиакомпания перепутала Тюмень и Тобольск и обидела уральского фотографа

20:53 29 января 2018 1

Авиакомпания «Ямал» в своей рекламе перепутала Тюмень с Тобольском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры авиакомпании «Ямал» заметили досадную ошибку в журнале «На крыльях Арктики», свежий номер которого они прочли на борту самолета. Речь идет о номере журнала за январь—февраль 2018 года. Читатели обратили внимание на новость о новом маршруте перевозчика из Тюмени в Дубай. Вот только проиллюстрировали эту новость не видами Тюмени, а фотографией Тобольского кремля.

«Да, наверно это наша ошибка. От ошибок не застрахован никто. Здесь не было никакого злого умысла», — пояснила Инна Кабанова, редактор журнала. «На крыльях Арктики» — это корпоративный журнал К «Ямал», который обычно вложен в кармашки сидений на всех рейсах авиакомпании. Получить комментарии в самой авиакомпании не удалось. Пресс-служба компании не отвечает на звонки.

Как удалось выяснить изданию, снимок Тобольского кремля — работа тюменского фотографа Натальи Гобовой. Об использовании своего снимка в рекламных целях она ничего не знала и удивилась, увидев фото в журнале.

Вместо снимков Тюмени в журнале использовали фото с Тобольским кремлем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мне, конечно, неприятно. Могли бы автора найти и спросить. Я не профессиональный фотограф, но и мне хотелось бы видеть свою фамилию под своей фотографией», — сказала Наталья Гобова. Сейчас она размышляет, стоит ли обратиться к юристам, чтобы защитить свои авторские права.

Это уже не первый случай, когда полиграфическая продукция АК «Ямал» выходит с путаницей в городах. Ранее бурную реакцию и насмешки в социальных сетях вызвала карта ЯНАО, изображенная на рекламной продукции авиакомпании, где были перепутаны все населенные пункты.