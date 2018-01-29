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30 января 2018
29 января 2018
23:01  29 января 2018 0

Названы лучшие избиркомы России. На Урале в лидерах оказался лишь один

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, урна для голосования, избирательная комиссия, выборы2017, явка избирателей, голосование на дому
Максимум баллов не получила ни одна из комиссийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
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«Национальный общественный мониторинг» проверил работу региональных избиркомов и составил свой рейтинг их открытости. В списке лидеров оказался ЯНАО.

По мнению самой большой в России сети независимых наблюдателей, избирательная комиссия, в первую очередь, должна быть открыта для каждого, а информация о ее деятельности и предстоящих выборах понятна и доступна. Объединение рассмотрело деятельность региональных избиркомов: наблюдатели изучили сайты, попытались записаться на личный прием, получить консультацию и понять, кто и как обучает членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

Идеальную модель наблюдатели оценили в 35 максимально возможных баллов, но ни одной региональной избирательной комиссии не удалось набрать такое количество. В лидерах рейтинга оказались избирательные комиссии Ставропольского края (29 баллов), города Севастополь и Иркутской области (по 28 баллов). В список 22-х лидеров, которые преодолели 25-балльный порог, из УрФО вошел только ЯНАО с 25 баллами.

Высокий балл избиркомы получили благодаря качественному оформлению и своевременному обновлению своих информационных ресурсов, доступности помещений (можно зайти в избирком без предварительного уведомления и без предъявления документов, удостоверяющих личность). Сыграли роль и личные приемы, а также работа горячей линии. Наблюдатели обращали внимание и на активность избирательных комиссий в соцсетях — дополнительные баллы по этим показателям получили две избирательные комиссии: Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области.

Средние показатели — у избиркомов ХМАО (22 балла), Тюменской области (21 балл), Свердловской и Курганской областей (по 20 баллов). Результаты ниже среднего показали избиркомы Челябинской области (18 баллов) и Пермского края (17 баллов).

Ольга Дудорова
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