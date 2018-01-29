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30 января 2018
29 января 2018
23:52  29 января 2018 1

Польша попросила у США ввести санкции против «Северного потока»

«Северный поток — 2» соединит Ленинградскую область и Германию трубопроводом длинной 1200 кмФото: официальный сайт ОАО «Газппром»

Санкционный режим должен быть распространен на строительство газопровода «Северный поток -2». С такой просьбой к правительству США обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы хотим, чтобы санкционный режим охватывал строительство газопровода „Северный поток — 2“ в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя положения об ограничительных мерах против России», — заявил председатель польского правительства, который уверен, что прежняя интерпретация документа «неоднозначна» и «неудовлетворительна». Как передает РИА «Новости» со ссылкой на польские СМИ, речь идет не только об энергетической безопасности Польши, «но и о безопасности всего региона».

Напомним, ранее в интервью изданию Politico Матеуш Моравецкий назвал Россию самой опасной для Польши угрозой и призвал готовиться к российскому вторжению на Украину. Кроме того, как писало «URA.RU», польский премьер раскритиковал строительство «Северного потока — 2», назвав проект сугубо политическим, призванным сделать ненужными газопроводы, по которым российское топливо в Европу поставляется через территорию Украины.

Отметим, «Северный поток — 2» проляжет по дну Балтийского моря из Ленинградской области до побережья Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

Евгений Александров
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