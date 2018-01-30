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30 января 2018
12:05  30 января 2018 12

В Екатеринбурге хотят возобновить уголовное дело о гибели группы Дятлова

Возложение цветов на могиле
Всем, кто приедет на ежегодную конференцию, предложат сброситься на адвокатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Вопрос о возобновлении расследования уголовного дела о гибели в 1959 году в горах Северного Урала группы туристов под руководством Игоря Дятлова будет обсуждаться на ежегодной дятловской конференции, которая пройдет в Екатеринбурге 2 февраля. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

«Мы ожидаем приезда адвоката Леонида Прошкина (в прошлом — прокурор-криминалист, прим. ред.), он хочет добиться возобновления следствия по уголовному делу о гибели группы Дятлова, для этого он вновь берет доверенности от родственников погибших дятловцев, — рассказал Кунцевич. — Но он просит большую сумму — порядка двухсот тысяч рублей. Конечно, столько нам не собрать — надо будет искать какого-то спонсора. Но мы хотя бы начнем сбор пожертвований — поставим коробку. Взамен будем дарить книгу священника Каракишева».

По словам Кунцевича, для выступления на ежегодной дятловской конференции записалось 18 человек, но слово дадут не каждому (иначе времени не хватит). Среди спикеров будет и исследовательница Галина из Вьетнама (правда, ее выступление покажут лишь в записи). О последних результатах своих поисков расскажут и представители издания, которое больше всех занималось темой тайны гибели дятловцев — на конференции выступит спецкор «Комсомолки» Наталья Варсегова.

Ежегодная "дятловская" конференция. Екатеринбург, кунцевич юрий
Среди ожидаемых спикеров — спецкор «Комсомолки» Наталья Варсегова
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ежегодная дятловская конференция состоится в Екатеринбурге 2 февраля (в день гибели туристов-дятловцев). В этом году она пройдет в спорткомплексе УрФУ (так называемом манеже УПИ) по адресу ул. Комвузовская, 4.

От сотрудничества с пресс-центрами федеральных агентств фонд Дятлова отказывается уже второй год подряд: как поясняют фондовцы, в залах для пресс-конференций всегда не хватало места — в обычных аудиториях вуза его больше, они позволяются вместиться всем желающим, а также организовать кофе-брейк. Сбор участников мероприятия — в 12 часов, начало конференции — в 13.00.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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