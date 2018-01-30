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30 января 2018
12:55  30 января 2018 6

У Табакова начались судороги. Состояние актера ухудшилось

Олег Табаков, табаков олег
Олега Табакова госпитализировали в конце ноябряФото: Александр Мамаев © URA.RU

Состояние Олега Табакова медики оценивают как крайне тяжелое. По имеющейся информации, у народного артиста начались судороги.

Врач-анестезиолог поддерживает у Табакова состояние глубокой седации, речь может идти об отказе головного мозга, сообщает портал Life.ru. Об ухудшении состояния артиста сообщалось неоднократно, но родственники Олега Табакова опровергали эту информацию.

Народный артист был госпитализирован в конце ноября прошлого года — у него обнаружили сепсис и «синдром глубокого оглушения». Об отрицательном прогнозе для 82-летнего Табакова также говорили в начале января.

Софья Стеклова
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