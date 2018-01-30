13:49 30 января 2018 8

Холманских не боится включения в список минфина США, потому что за границей у него ничего нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полпредство президента РФ в УрФО отреагировало на включение своего руководителя Игоря Холманских в числе прочих 210 чиновников и олигархов в «кремлевский доклад» Минфина США. Заместитель полпреда Борис Кириллов представил позицию своей организации с долей иронии.

«Никакой драмы нет. Полпред всю жизнь работал на благо страны, так что это всего лишь высокая оценка нашего труда. Власть поддерживала и будет поддерживать флагманские предприятия, но в данном случае вопрос о санкциях пока не стоит. Это лишь перечень лиц, которые реализуют внутреннюю и внешнюю политику главы государства. И даже в отношении этих лиц никаких санкций пока не принято. Сам полпред президента не боится никаких санкций, вводимых против него, поскольку не обладает заграничной недвижимостью и отдыхает в России. Никаких последствий для российской политической системы в публикации данного списка мы также не видим», — уточнил Кириллов.

В «кремлевский доклад» минфина США, представленный конгрессу и опубликованный сегодня, попали влиятельные российские чиновники и бизнесмены. Помимо уральского чиновника, в списке оказались мажоритарные акционеры УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, а также гендиректор медного холдинга Андрей Козицын, владелец «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский, руководитель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, экс-сенатор ЯНАО и совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов.

Среди бизнесменов с активами на Урале в «кремлевском докладе» также упоминаются президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, член совета директоров Объединённой компании «Русал», президент En+ Group Олег Дерипаска.