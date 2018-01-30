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30 января 2018
29 января 2018
17:31  30 января 2018 0

«Денщик разжалован, секреты в безопасности». Почему губернатор Куйвашев убрал своего помощника «под крыло» УФСБ?

Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, куйвашев евгений, детченя иван
Детченя (слева) больше не сопровождает губернатора во всех поездках и не имеет доступа к его документооборотуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Директор департамента информационной политики (ДИП) региона Александр Иванов выиграл большую аппаратную войну. Возглавляемое им ведомство — теперь единственный канал распространения информации о жизни свердловской власти. Претендовавший на право альтернативного источника сведений Иван Детченя был уволен с поста помощника губернатора, который занимал с 2016 года. Со вторника, 30 января, он занимает пост заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

«Мой новый профиль — международное сотрудничество. Буду отвечать по своей линии за Экспо 2025 и чемпионат мира 2018 года. Да еще много всего, времени только нет рассказывать», — лаконично подтвердил свое назначение чиновник.

Несмотря на то, что в органах свердловской власти Иван Детченя работает с 2014 года (он сын старого тюменского товарища губернатора), настоящий карьерный взлет у него пришелся на лето 2017-го. Тогда 30-летний сотрудник аппарата оказался единственным чиновником, сопровождавшим главу региона на ассамблее Международного бюро выставок в Париже. До администрации губернатора, где Детченя начинал советником, молодой человек уже работал в свердловском министерстве внешнеэкономических связей (прошел путь от специалиста до начальника отдела международного протокола).

Статья по теме
«Оруженосец» губернатора проводит собственную информполитику

Конфликт с ДИПом и его руководством возник из-за участившегося появления в СМИ фотографий и эксклюзивных сведений за несколько часов до официальных релизов и без согласования с отвечающими за информполитику чиновниками. В качестве примеров источники агентства ранее приводили сразу три случая: фотографии с закрытой встречи в посольстве Японии в Москве, снимки встречи губернатором Евгением Куйвашевым генпрокурора РФ Юрия Чайки в Кольцово и свидетельства встречи главы региона с послом США в России Джоном Хантсманом. Подобное поведение рушило схему взаимодействия со СМИ, тщательно выстраивавшуюся Александром Ивановым с мая 2016 года.

Обильный поток несогласованной информации во «внешний мир», впрочем, не остался незамеченным. А потому решение о переводе Детчени именно в министерство внешнеэкономических связей выглядит логичным шагом. «Губернатор принял правильное решение, но ловко показал, что людьми не разбрасывается. Министерство в силу специфики деятельности курирует напрямую „контора“ [жаргонное название свердловского управления ФСБ России]. Новый министр [Василий Козлов назначен 12 января] — тоже их человек, у него не забалуешь. И если уж тут что-то утечет — то и закрыть могут. Теперь секреты под надзором, но и денщик пристроен».

Комментарий Александра Иванова по поводу произошедших изменений получить пока не удается.

Антон Ольшанников
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