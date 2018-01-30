Президент России Владимир Путин расстроен тем, что Вашингтон не включил его в «кремлевский доклад». Он пошутил об этом на встрече со своими доверенными лицами.
«Обидно, слушай!», — заявил Владимир Путин во время встречи, комментируя новость о появлении доклада, сообщает RT в своей трансляции.
«Кремлевский доклад» был опубликован Минфином США 30 января. В нем перечислены 210 российских политиков и бизнесменов, в которых Вашингтон видит первоочередную угрозу своей нацбезопасности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот документ «списком врагов» США, напоминает «Экономика сегодня».
Вопрос о том, почему в список не попал Путин, сейчас интересует многих. По одной из версий, это может быть связано с особенностью американской бюрократии. Дело в том, что в случае появления его фамилии в данном документе, официальные встречи представителей США с российским президентом стали бы практически невозможными.