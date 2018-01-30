20:10 30 января 2018 2

Предпринимателя раскритиковали за его подход к поиску сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель Герман Стерлигов разместил на своей странице в Facebook две вакансии секретарш. За красоту, послушность и грамотность девушек он обещает платить им 100 тысяч рублей в месяц. Пользователи Сети возмутились «гаденьким сарказмом» бизнесмена.

Среди требований к соискательницам Стерлигов выделил молодость, причем «чем моложе, тем лучше», так как «у баб с возрастом настроение портится», свободное семейное положение и отсутствие детей. Также необходимо быть готовой к ненормированному рабочему графику и быть грамотной, причем высшее образование для него нежелательно. Предприниматель прикрепил к посту фото бывшей сотрудницы, отметив, что это — «нижняя планка внешних качеств для работы в Слободе». Предприниматель пояснил, что «работенка без макияжа» подразумевает проживание в Слободе вахтовым методом три через три месяца. В обязанности секретарши входит только «что говорю, то и делать».

В комментариях пользователи раскритиковали бизнесмена за подобное отношение к соискательницам. «Неуважительно по отношению к вашей бывшей секретарше говорить о ней, как о „нижней планке“. И, вообще, все это звучит дико»; «Герман соскучился по свежачку»; «Вы вроде глубоко верующий человек, ну как-то очень уж мерзко написано. Сарказм гаденький такой»; «Браво! Достойное пожелание — взрослого мужа!»; «Т.е. женщина с детьми не вариант? Против Заповедей Божьих идет, а еще Истинно-Православным себя мнит!», — прокомментировали пост подписчики предпринимателя.

Ранее пермский магазин «Хлеб и соль», который принадлежит Герману Стерлигову, закрылся. Точные причины неизвестны, однако, как писало «URA.RU», все вывески пропали после скандала из-за табличек, запрещающих вход геям.