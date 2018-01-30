20:25 30 января 2018 3

Чичерина участвует в политике с тех пор, как побывала с концертами в Луганске Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала и опубликовала третью часть списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. В перечень добавлено еще 62 человека, среди них — трое известных уральцев.

Так, в список попала известная российская рок-звезда с уральскими корнями Юлия Чичерина. С недавних пор она активно участвует в политике: после начала конфликта в Донбассе певица несколько раз побывала с концертами в Луганске и даже оформила гражданство ЛНР.

Самым авторитетным представителем Свердловской области в новом списке можно считать председателя регионального союза журналистов Александра Левина. В прошлом, с 2005 по 2009 год, он руководил администрацией губернатора, является одним из ближайших советников экс-главы региона Эдуарда Росселя. В его команде Левин отвечал в первую очередь за взаимодействие в СМИ. В области он до сих пор воспринимается как один из самых уважаемых политиков и журналистов.

Пермский край в новом списке представлен Александром Иноземцевым — это управляющий директор, генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель». Доктор технических наук, долгие годы работает в авиационной промышленности. Обладатель различных государственных наград. В последние годы приобрел широкую известность на федеральном уровне благодаря знаменитой разработке — двигателю ПД-14. Как шутят пермские промышленники, вклад Иноземцева в развитие настолько велик, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, увидев пермяка, всегда улыбается.

Из знаменитых персон в новый список попали: актриса Галина Волчек, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певцы Стас Михайлов и Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, музыкант Михаил Турецкий, детский врач Леонид Рошаль, артист Юрий Соломин, хоккеист Александр Овечкин и телеведущая Яна Чурикова. Таким образом, всего в списке доверенных лиц Владимира Путина теперь 475 человек. Две части этого перечня были опубликованы ЦИК ранее. В прошлый раз в нем были указаны такие известные уральцы, как продюсер Максим Фадеев и лидер «Уральских пельменей» Александр Рыжков.