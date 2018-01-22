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23 января 2018
22 января 2018
22:42  22 января 2018 2

ЦИК озвучил дополнительный список доверенных лиц Путина. Из уральских регионов — Максим Фадеев и лидер «Уральских пельменей»

Андрей Рожков представляет в дополнительном списке Свердловскую областьФото: Анна Майорова © URA.RU
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Центральная избирательная комиссия РФ 22 января утвердила представленный ей дополнительный список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Всего в нем 154 фамилии, в том числе и известные персоны из уральских регионов.

Согласно заявке, попавшей в распоряжение «URA.RU», большая часть списка — люди, известные не только в стране, но и за ее пределами. При этом едва ли не половина из них — деятели искусств. К примеру, в списке оба режиссера Михалковых (Андрей Кончаловский в этот раз записан под своей первоначальной фамилией), артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, юморист Евгений Петросян (в списках он обозначен по фамилии отца — Петросянц), братья-циркачи Запашные, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет, певцы Николай Расторгуев и Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин.

Вторая по численности категория представленных знаменитостей — спортсмены. В их числе фигуристка, жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка, боксер Александр Поветкин, фигурист, двукратный призер Олимпийских игр Евгений Плющенко и его коллега по льду Илья Авербух, легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. В список попал также один журналист — бессменный военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев — доверенное лицо Путина из Курганской области
Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Доверенные лица из регионов УрФО представлены пятью именами, некоторые из которых известны на всю Россию. Так, Курган представил знаменитый продюсер и композитор Максим Фадеев, благодаря которому получили известность певица Линда и группа «Серебро». В декабре 2017 года Фадеев вернулся в уральскую повестку, выпустив клип про «бандитский» Курган и свою дворовую юность, который расколол горожан в соцсетях. Некоторых возмутили «драки, грязь и убийства», другие же признались, что он тронул «за живое» и «до слез».

От Екатеринбурга в списки попал участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Его слава началась с команды КВН в 1995 году, когда екатеринбуржцы пять сезонов подряд играли в Высшей лиге. В 2000-м команда Рожкова одержала триумф, став чемпионом Высшей лиги и закрепив за собой неофициальный титул «Последний чемпион ХХ века». В 2013 году игроки отметили 20-летний юбилей команды. Праздничный концерт состоялся в Кремлевском дворце. Такой чести не удостоилась ни одна из команд КВН. Все эти годы «Уральскими пельменями» бессменно руководил Андрей Рожков.

Пермь представил театральный деятель, народный артист России, главный режиссер и худрук пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов. Среди его режиссерских работ постановки не только в Перми, но и в Москве, Петербурге. Среди самых известных спектаклей Скоморохова — «Вальпургиева ночь» авторства Венедикта Ерофеева и «Чонкин» Войновича.

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А вот Тюмень представляет сразу два человека. Тюменская общественница Марина Бакулина — директор первого и самого крупного частного детского сада Тюмени, Детского развивающего центра речевой направленности «Ступеньки», создатель и президент Тюменской Ассоциации детских развивающих центров. В 2010 году участвовала во встрече с президентом Дмитрием Медведевым по программе «Детские сады-детям!», в том же году стала победителем на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» в номинации «Социальный предприниматель». В 2011 году изучала производственный менеджмент по Президентской программе подготовки управленческих кадров. В этом году в рамках проекта Школа социальных предпринимателей занималась обучением, в том числе, представителей СОНКО. В декабре 2017 вошла в состав инициативной группы, которая в Москве выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России.

Второй представитель Тюмени — кандидат медицинских наук Альберт Юсупов. С 1995 по 2001 годы он работал в медико-санитарной части «Нефтяник». Затем был назначен заместителем главного врача Тюменской областной клинической больницы, а в 2010-м — заместителем директора департамента здравоохранения Тюменской области по контролю качества в здравоохранении. В 2011 году он стал главным врачом ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн». Общий медицинский стаж — 24 года. С 2014 года Юсупов возглавляет Общественный совет при департаменте здравоохранения Тюменской области. В 2017 году он также вошел в состав инициативной группы, которая в Москве выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России.

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Фото: читатель «URA.RU»

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