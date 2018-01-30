Николая II в новом фильме сыграет голливудский Супермен

22:39 30 января 2018 1

Сейчас Брэндона Рута можно увидеть в сериалах «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня» Фото: Википедия

Императора Николая II в киноверсии анимационной ленты «Анастасия» сыграет голливудская звезда Брэндон Рут. Американский актер и фотомодель известен зрителям по главной роли в фильме «Возвращение Супермена».

Мультфильм «Анастасия» еще в 1997 году выпустила студия 20th Century Fox. Главной героиней является дочь последнего русского царя, которой чудом удается спастись, пишет «Газета.ru». В новой версии режиссера Блейка Харриса ее сыграет британская актриса Эмили Кэри. По сюжету, Анастасия Романова сбегает через портал и оказывается в 1988 году. Съемки эпизодов «прошлого» уже состоялись, а сцены, посвященные событиям 1917 года, будут снимать в апреле текущего года.

Ранее «URA.RU» писало о том, что британская актриса русского происхождения Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II. Съемки, запланированные на начало 2019 года, пройдут в Санкт-Петербурге и Царском Селе.