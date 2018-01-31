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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:44  31 января 2018 10

По огнестрелу солдата-срочника из Челябинска завели дело. Предсмертную записку ему могли подбросить

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, боец, автомат, армия, оружие
Солдата-срочника нашли раненым в заброшенном зданииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный отдел СК России по Белогорскому гарнизону возбудил уголовное дело после того, как в местной военной части с тяжелым ранением головы был обнаружен солдат-срочник из Челябинской области. Следователи подозревают покушение на доведение до самоубийства.

В рамках расследования планируется провести почерковедческую экспертизу записки, которая была обнаружена в кармане пострадавшего солдата. Следователи уже изъяли документы с образцами его почерка, чтобы установить, действительно ли предсмертная записка была написана молодым человеком. Командование и личный состав воинской части уже допросили, на место происшествия также направили криминалистов военного следственного управления СК РФ по Восточному военному округу.

Как ранее сообщало «URA.RU», 18-летнего солдата-срочника Евгения Кувайцева нашли раненым на чердаке в воинской части Белогорска. 26 января в части проходили учения, на время которых военнослужащим выдали оружие без патронов. В этот же день раненый Кувайцев был найден на чердаке заброшенного здания в бессознательном состоянии. Выяснилось, что из ящика с боеприпасами, который охранял солдат-срочник, пропали четыре патрона. При этом три стреляные гильзы нашли на месте происшествия, а один патрон — в магазине автомата Кувайцева. С огнестрельным ранением головы солдата доставили в больницу. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Дарья Корчак
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