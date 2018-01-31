Следственный отдел СК России по Белогорскому гарнизону возбудил уголовное дело после того, как в местной военной части с тяжелым ранением головы был обнаружен солдат-срочник из Челябинской области. Следователи подозревают покушение на доведение до самоубийства.
В рамках расследования планируется провести почерковедческую экспертизу записки, которая была обнаружена в кармане пострадавшего солдата. Следователи уже изъяли документы с образцами его почерка, чтобы установить, действительно ли предсмертная записка была написана молодым человеком. Командование и личный состав воинской части уже допросили, на место происшествия также направили криминалистов военного следственного управления СК РФ по Восточному военному округу.
Как ранее сообщало «URA.RU», 18-летнего солдата-срочника Евгения Кувайцева нашли раненым на чердаке в воинской части Белогорска. 26 января в части проходили учения, на время которых военнослужащим выдали оружие без патронов. В этот же день раненый Кувайцев был найден на чердаке заброшенного здания в бессознательном состоянии. Выяснилось, что из ящика с боеприпасами, который охранял солдат-срочник, пропали четыре патрона. При этом три стреляные гильзы нашли на месте происшествия, а один патрон — в магазине автомата Кувайцева. С огнестрельным ранением головы солдата доставили в больницу. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.