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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
15:01  31 января 2018 0

«Один процент, что он останется жить». Мама раненого челябинского срочника рассказала о состоянии сына

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, операция, хирург, медицина, врачи
Хирурги говорят, что у пострадавшего мало шансовФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Елена Терентьева, мать раненого солдата-срочника Евгения Кувайцева из Челябинской области, навестила сына в больнице. Женщина узнала, что у ее сына, который в данный момент находится в коме, мало шансов выжить.

Елена навестила сына Евгения в госпитале 31 января. Солдат, получивший ранение при загадочных обстоятельствах, находится в коме. Его состояние ужаснуло мать: «Сын очень пострадал — глаза нет левого, второй тоже пострадал, не знаю, спасут ли его. Он сейчас просто лежит, под аппаратом. Врач сказал, что из 100 процентов только один, что он останется жить», — рассказала Терентьева местному телеканалу 31TV. При этом женщина подчеркнула, что доктор сделал все возможное и за это она благодарна хирургу.

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Кроме того, Елена сообщила, что была в Следственном комитете, расследующем обстоятельства ранения Евгения. Еще она намерена встретиться и поговорить с командирами и сослуживцами сына. Родные солдата по-прежнему уверены, что он не мог сам себе причинить вред.

18-летнего парня нашли с простреленной головой на чердаке в воинской части в Белогорске Амурской области 26 января. Выяснилось, что из ящика с боеприпасами, который охранял солдат-срочник, пропали четыре патрона. При этом три стреляные гильзы нашли на месте происшествия, а один патрон — в магазине автомата Кувайцева.

Следственный отдел СК России по Белогорскому гарнизону возбудил уголовное дело. Следователи подозревают, что имело место доведение до самоубийства.

Рита Теркина
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