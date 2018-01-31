15:01 31 января 2018 0

Хирурги говорят, что у пострадавшего мало шансов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Елена Терентьева, мать раненого солдата-срочника Евгения Кувайцева из Челябинской области, навестила сына в больнице. Женщина узнала, что у ее сына, который в данный момент находится в коме, мало шансов выжить.

Елена навестила сына Евгения в госпитале 31 января. Солдат, получивший ранение при загадочных обстоятельствах, находится в коме. Его состояние ужаснуло мать: «Сын очень пострадал — глаза нет левого, второй тоже пострадал, не знаю, спасут ли его. Он сейчас просто лежит, под аппаратом. Врач сказал, что из 100 процентов только один, что он останется жить», — рассказала Терентьева местному телеканалу 31TV. При этом женщина подчеркнула, что доктор сделал все возможное и за это она благодарна хирургу.

Кроме того, Елена сообщила, что была в Следственном комитете, расследующем обстоятельства ранения Евгения. Еще она намерена встретиться и поговорить с командирами и сослуживцами сына. Родные солдата по-прежнему уверены, что он не мог сам себе причинить вред.

18-летнего парня нашли с простреленной головой на чердаке в воинской части в Белогорске Амурской области 26 января. Выяснилось, что из ящика с боеприпасами, который охранял солдат-срочник, пропали четыре патрона. При этом три стреляные гильзы нашли на месте происшествия, а один патрон — в магазине автомата Кувайцева.

Следственный отдел СК России по Белогорскому гарнизону возбудил уголовное дело. Следователи подозревают, что имело место доведение до самоубийства.