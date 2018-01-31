Ревнивая жена кастрировала спящего супруга

В Астане полицейские задержали местную жительницу, которая отрезала своему возлюбленному гениталии из-за подозрений в измене. Для воплощения садисткой задумки женщина провернула целую операцию: связала мужчину под видом сексуальной игры, накачала снотворным и избила металлической палкой.
Поводом для мести стала переписка мужчины с его сестрой. В одном из сообщений он в интимном контексте упомянул некую девушку. Разъяренная женщина обнаружила в телефоне фото еще нескольких дам и решила кастрировать изменника.
«Женщина взяла три ампулы лидокаина и шприц, стала проводить инъекции в паховую зону вокруг полового органа последнего. После чего скальпелем стала делать надрезы в области левой части яичек», — цитирует заявление медиков Life. Удалив яички, женщина не смогла правильно наложить швы, в результате чего у пострадавшего открылось обильное кровотечение и его пришлось госпитализировать. Полицейские задержали 36-летнюю подозреваемую. Ближайшие месяцы она проведет в следственном изоляторе.