Россиянки с именем Виктория пожаловались на рекламу производителя презервативов Durex. Они посчитали ее содержание оскорбительным, так как главная героиня ролика по имени Вика заражена сифилисом, сообщает телеграм-канал Mash.
Недовольные женщины заявили в жалобе, что реклама позорит их имя и делает объектом насмешек со стороны окружающих. Создатели видео откликнулись на просьбы россиянок, и теперь «зараженная венерическим заболеванием» девушка предстает в ролике анонимно. Отмечается, что подобные жалобы в других странах не поступали, в оригинале героиню рекламы зовут Кейт.
Видео: канал «Шедевры рекламы», YouTube
Ранее в Иркутске появился баннер с изображением монашки, сосущей леденец, и подписью: «Я храню свою девственность у этих ребят». Он рекламировал сервис хранения вещей. Федеральная антимонопольная служба, сообщало «URA.RU», признала использованный образ оскорбительным. Также в Великобритании крупнейшие кинотеатральные сети отказались показывать минутный рекламный ролик, предваряющий новую серию «Звездных войн». Ролик, в котором христиане разных социальных статусов читают молитву «Отче наш», посчитали оскорбительным для атеистов и приверженцев других религий, пишет «Утро.ру».