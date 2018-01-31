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31 января 2018
17:14  31 января 2018 0

Антимонопольная служба нашла виновных в завышении цен на авиабилеты

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, артемьев игорь, жест рукой
Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что причина всему — человеческий факторФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал виновных в повышении цен на авиабилеты. Теперь ФАС и авиакомпании планируют изменить алгоритмы ценообразования.

«Мы точно установили, что не машина устанавливает [цены на авиабилеты]. Это делают люди. Мы будем пытаться, руководствуясь здравым смыслом, с авиакомпаниями в таком мягком варианте изменить их алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанного на серьезных доказательствах [повышенного] спроса», — цитирует Артемьева RT.

В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил проверить, как формируются цены авиабилетов в России, писала «Национальная служба новостей». Он поднял этот вопрос на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада РФ в Калининграде.

Ольга Дудорова
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