18:00 31 января 2018 0

Пока Егор Волков не вернул лишний транш, который получил от московских партнеров Фото: Антонина Пыжьянова

На уральском рынке криптовалют разразился скандал, связанный с непоставкой крупной партии оборудования для майнинга. Возможная кража с «кошелька» Егора Волкова вызвала затруднения в поставке оплаченной техники. В свою очередь, кредиторы Волкова и независимые эксперты, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что манипуляции с «пропавшими» биткоинами, скорее всего, организовал сам Волков.

Майнер Егор Волков пользовался кошельком «Криптонатор». В декабре на этой площадке произошел сбой, из-за чего транш от его партнеров-москвичей прошел дважды. Лишние биткоины бизнесмен так и не вернул, заявив, что их украли с кошелька.

Сначала Волков обвинил в воровстве столичных партнеров и посредника сделки. Однако прозрачность кошелька на блокчейне почти не оставляет сомнений, что биткоины на другие счета был в состоянии отправить только сам Волков. Система не позволяет без участия хозяина кошелька осуществлять операции. Они производятся после подтверждения в sms или в электронном письме.

1/2 Сначала Волков обвинил в воровстве столичных партнеров. Фото: Антонина Пыжьянова

Тогда Волков предложил новую версию: деньги украл сам кошелек. Этому он посвятил целую пресс-конференцию, на которую пригласил своего делового партнера, техника Евгения Шевелева. «Не могу заверить в том, что виновата площадка, — заявил Шевелев журналистам. — Возможно, какой-то сотрудник завладел информацией в личных целях. Большим компаниям неинтересно воровать маленькие суммы». Впрочем, эксперт признал, что у него нет доказательств того, что платежная система, которой пользуются более 800 тысяч человек, или же ее конкретные сотрудники причастны к случившемуся.

Независимые эксперты считают, что доводы Волкова безосновательны. По мнению президента Ural Blockchain Association Антона Рябина, вина в инциденте лежит на майнере, даже в случае правдивости легенды: «Если Волков позиционирует себя как профи своего дела, почему тогда он отсылал деньги на агрегаторы, где биткоинами распоряжаются третьи лица? Со стороны Егора это — явная халатность».

Кстати, кредиторы Волкова провели собственное расследование и выяснили, что вскоре после манипуляций, майнер погасил висевшие на нем кредиты и в целом его финансовое положение резко улучшилось. Это еще больше усилило их подозрение в том, что дело нечисто.

Пока полученный из-за сбоя в системе лишний транш от московских партнеров Волков обратно не отправил. Возможно, его потенциальным партнерам стоит запомнить этот случай, прежде чем начинать вести с ним дела.