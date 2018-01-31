19:39 31 января 2018 2

Андрей Колядин (слева) считает Николая Сандакова (справа) высокопрофессиональным технологом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-заместитель полпреда президента в УрФО, политтехнолог Андрей Колядин выступил 31 января, в среду, на суде по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Он заявил, что «серые» фонды в регионе в тот период, когда Сандаков курировал выборы, действительно существовали, передает корреспондент «URA.RU». Ранее большинство свидетелей по делу отказывались признавать наличие «черной кассы».

Андрея Колядина пригласила на заседание сторона защиты Сандакова. На суде он представился фрилансером, политтехнологом и перечислил ранее занимаемые им должности. По словам Андрея Колядина, с Николаем Сандаковым он познакомился летом 2012 года, когда занял должность заместителя уральского полпреда Игоря Холманских. Сандаков в это время был помощником челябинского губернатора Михаила Юревича. «Сандаков участвовал как технолог в выборных кампаниях в Госдуму в 2011 году и в президентских в 2012 году», — заявил суду Колядин. Он пояснил, что, хотя сам стал работать в полпредстве только с июля 2012 года, а выборы были раньше, об участии Сандакова узнал, когда собирал информацию.

На просьбу адвоката Сергея Колосовского уточнить, за какой сегмент отвечал его подзащитный, Колядин сообщил, что Сандаков занимался сопровождением партии власти. Политтехнолог также заявил, что в этих выборных кампаниях использовался «серый», то есть неофициальный, фонд. «В подавляющих случаях на всех уровнях такие кассы, выходящие за пределы того, что прописано в избирательных фондах, есть», — рассказал Андрей Колядин. Версия защиты Николая Сандакова строится на том, что взятые им наличные деньги у бывшего сити-менеджера Евгения Тарасова использовались на выборные цели в 2011 и в 2012 годах.

1/3 Андрей Колядин рассказал о «серых фондах» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти все ранее вызванные на суд свидетели, как бывшие, так и действующие чиновники, опровергали и наличие «черной кассы», и ведущую роль Сандакова в этих выборных процессах. На вопрос Колосовского, могли ли эти свидетели не знать об участии его подзащитного в кампаниях, Колядин заметил, что «если не знали, это говорит об их непрофессионализме». Представитель обвинения уточнила у Андрея Колядина: «Если вы поступили на работу в полпредство в июле 2012 года, то это значит, что непосредственного отношения к предыдущим выборам не имели?», «Не имел», — согласился политтехнолог. Прокурор предложила назвать имя того, кто отвечал за сбор средств на выборы в 2011 и 2012 годах, Колядин сообщил, что такой информации у него нет.

«После истории с Сандаковым все стали осторожнее, — заявил политтехнолог. — Но неофициальные фонды еще остались».

«Мог ли Сандаков присваивать выборные средства?» — спросил Сергей Колосовский. Андрей Колядин сообщил, что за расходованием таких средств очень жестко следят и это бы сразу стало известно. О Николае Сандакове Андрей Колядин отозвался как о высокопрофессиональном политтехнологе: «Слышал о нем, когда он еще работал в Астрахани, а я в администрации президента». Часть заседания превратилась в лекцию по выборам. Андрей Колядин поведал суду о том, какую ответственность возлагают на губернаторов. А также сообщил, что при Сергее Кириенко выборы президента стали наконец демократической процедурой.

На суде Колядин коснулся конфликта между Николаем Сандаковым и Олегом Грачевым, на тот момент первым вице-губернатором. «Напряженность была. Сандаков молодой и перспективный, стремящийся вверх. А Грачеву надо было сохранять кресло. Но на политику области это не влияло», — заявил он, отвечая на вопрос Колосовского. Адвокату это уточнение требовалось, чтобы подтвердить неприязненные отношения. На заседании также выяснились подробности конфликта Михаила Юревича с экс-начальником УФСБ Игорем Ахримеевым и бывшим председателем суда Федором Вяткиным. Оказалось, что Юревич писал жалобы на них в администрацию президента. Когда это просочилось в СМИ, Колядин призывал стороны прекратить войны.

Николай Сандаков обвиняется сразу в трех преступлениях — мошенничестве (взял деньги от экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова), взятке в виде услуг (бесплатная вооруженная охрана личного коттеджа в элитном поселке Тарасова в обмен на победу ЧОП в тендерах), взломе электронной почте местного политолога и чиновника.