18:51 31 января 2018 1

На месте аварии работало 17 единиц техники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Крупная авария на водопроводе на пересечении улиц Кирова и Горького в Кургане произошла по вине подрядчика, который выполнял работы для застройщика Александра Бабочкина по присоединению к магистральной трубе. И.о. генерального директора «Водного союза» Владимир Овсянников считает, что не были учтены условия проведения земляных работ.

При земляных работах была повреждена чугунная труба Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Этот год у нас особенный, практически нет снега, поэтому почва промерзла очень глубоко. В этом месте чугунная труба, ее толщина составляет полтора сантиметра. Поскольку верхняя часть находится в промерзшей почве, она хрупкая. Авария произошла там, где проходили земляные работы, какая еще может быть причина? Техника, которая работала, очень мощная. Понятно, что большие нагрузки на трубу передались», — рассказал «URA.RU» Овсянников. Он добавил, что представители застройщика знали, что в этом месте проходит именно чугунная труба. «В данном месте глубина залегания трубы соответствует проекту, разработанному самим застройщиком, — отметил руководитель „Водного союза“ — Стальная труба, может быть, еще бы выдержала». Он добавил, что Бабочкин обязан был вызвать представителей «Водного союза» для определения местоположения коммуникаций, чего сделано не было.

Заявление Бабочкина, который обвинил «Водный союз» в произошедшей аварии, вызвало возмущение еще и потому, что ресурсоснабжающая компания не взяла с него плату за техподключение строящейся многоэтажки. «Было решено, что условия для подключения есть, в таких случаях это происходит бесплатно. Именно в связи с этим Бабочкин своими силами подключал дом. Если бы был договор о техприсоединении, мы бы построили ему трубопровод до границ земельного участка, и такой ситуации бы не возникло», — пояснил Овсянников. Он подчеркнул, что официального обращения о врезке от Бабочкина не было.

Тротуары оперативно очистили от льда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ликвидация аварии, по словам Владимира Овсянникова, проходила силами «Водного союза». Несколько единиц техники застройщика Александра Бабочкина убирали наледь с дорог, однако самое больше количество техники было задействовано от администрации Кургана, а самая мощная — от «Водного союза».

О том, что авария произошла по вине подрядчиков, нанятых застройщиком, сообщала ранее пресс-служба города Кургана. По информации директора МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Сергея Герасименко, на уборке улиц в вечерние и ночные часы работало 17 единиц дорожной техники — грейдеры, самосвалы, погрузчики. Специалисты МКУ «Административно-техническая инспекция» проводили обход территорий, попавших в зону подтопления, чтобы выявить автомобили, припаркованные на залитых водой участках. Их владельцев сейчас разыскивают через ГИБДД. Сотрудники МУП «Астра — М» активно очищали тротуары от наледи и посыпали их песком.