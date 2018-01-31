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01 февраля 2018
31 января 2018
19:05  31 января 2018 0

Зарплата — 35-50 тысяч! Пользователи Сети соблазнились вакансией «протаптывальщика тропинок». ФОТО

Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, лом, след, снег, поиски
Специалист был нужен для создания естественных дорожек в паркеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети обсуждают вакансию «протаптывальщика тропинок», который требовался в Москве в середине июня 2017 года. Согласно скриншоту с сайта по поиску работы, зарплата такого специалиста составляет 35-50 тысяч рублей.

«На проект по благоустройству территории в дизайнерском эко-парке требуется [не вошло в рамки скриншота], чтобы сделать тропинки естественного происхождения», — сказано в объявлении. Требование к соискателям оказалось не менее странным: «Ходить по заданной траектории».

«Все профессии нужны — выбирай на вкус?», «Работа моей мечты, ходить гулять и чтоб тебе за это и деньги платили!», «Куда резюме слать? Могу и хочу», — однозначно оценили столичный рынок труда комментаторы.

В тексте также сказано, что работники (а их, видимо, набрали целую бригаду) должны ходить гуськом в течение смены и вытаптывать дорожки. Отмечалось, что можно ходить по короткой дистанции (туда-сюда) или по длинной.

Иван Антонов
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