19:05 31 января 2018 0

Специалист был нужен для создания естественных дорожек в парке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети обсуждают вакансию «протаптывальщика тропинок», который требовался в Москве в середине июня 2017 года. Согласно скриншоту с сайта по поиску работы, зарплата такого специалиста составляет 35-50 тысяч рублей.

«На проект по благоустройству территории в дизайнерском эко-парке требуется [не вошло в рамки скриншота], чтобы сделать тропинки естественного происхождения», — сказано в объявлении. Требование к соискателям оказалось не менее странным: «Ходить по заданной траектории».

«Все профессии нужны — выбирай на вкус?», «Работа моей мечты, ходить гулять и чтоб тебе за это и деньги платили!», «Куда резюме слать? Могу и хочу», — однозначно оценили столичный рынок труда комментаторы.

В тексте также сказано, что работники (а их, видимо, набрали целую бригаду) должны ходить гуськом в течение смены и вытаптывать дорожки. Отмечалось, что можно ходить по короткой дистанции (туда-сюда) или по длинной.