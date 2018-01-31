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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
29 января 2018
19:52  31 января 2018 1

Ямалец сдал на металлолом украденный трактор

Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры
Рыночная цена трактора варьируется в пределах 400 тысяч рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 52-летний местный житель украл трактор стоимостью около 400 тысяч рублей и сдал на металлолом. Полиция возбудила уголовное дело за кражу в особо крупном размере, сообщают в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Подозреваемый (ранее уже судимый) выручил с продажи трактора «К-701» в пять раз меньше его рыночной стоимости — 70 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Апатитах Мурманской области местный житель в нетрезвом состоянии угнал бронетранспортер с территории стоянки автошколы. По информации Nation News, справиться с управлением тягачом угонщик не смог, протаранил иномарку и въехал в стеклянную витрину магазина. Также «URA.RU» писало о случае в Перми, где у местных жителей угнали новый трактор-погрузчик, из-за чего пострадавшие рискуют лишиться квартиры: она была заложена под покупку спецтехники.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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