03:13 01 февраля 2018 0

Ройзман утверждает, что думать о политическом будущем до окончания выборов президента — сумасшествие Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители свердловской элиты заметили первые признаки, свидетельствующие о намерениях действующего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана сохранить свой пост, либо занять руководящую позицию в гордуме нового созыва.

По словам участвующего в подготовке муниципальной компании источника, в марте в Заксобрание будет внесен проект поправок к Избирательному кодексу области, предусматривающий отмену прямых выборов главы муниципалитета. С большой долей вероятности они будут предусматривать, что следующий градоначальник будет избран из числа депутатов. Это значит, что Ройзману необходимо готовится к борьбе за депутатский мандат.

Несколько независимых инсайдеров сообщают, что переговоры ведутся по двум направлениям. В частности, обсуждается вопрос о выдвижении мэра в качестве лидера избирательного списка партии «Яблоко». Лидер этой партии Григорий Явлинский не скрывает дружеских отношений с мэром (Ройзман мог быть кандидатом от партии на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году, но не справился). Однако, говорят инсайдеры, окончательное решение по этому вопросу не принято.

Максим Петлин называет разговоры о выдвижении Ройзмана от «Яблока» слухами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О том, что стороны не пришли к окончательной договоренности, свидетельствует комментарий члена федерального бюро «Яблока» Максима Петлина. Он пояснил «URA.RU», что возможность выдвижения Ройзмана обсуждалась на одном из внутрипартийных мероприятий, на которым присутствовало 10-15 человек: «Это можно было назвать шуткой, можно гипотетическими размышлениями по поводу, что было бы, если бы Ройзман пошел с нами». При этом Петлин утверждает, что реально данный вопрос сегодня не рассматривается и любые разговоры об этом — «из разряда слухов».

Согласно второму варианту, Евгений Ройзман выдвинется по одномандатному округу. Еще в начале января политконсультанты и будущие участники кампании получили информацию, об его возможном участии в выборах в Железнодорожном районе. После проведения избирательной реформы в нем появится новый округ, в который войдет микрорайон Старая Сортировка. Именно здесь мэр развернет самую активную кампанию.

Андрей Альшевских уверен, что жители Сортировки сделают правильный выбор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такой выбор призван решить еще одну задачу — ослабить позиции одного из сильнейших оппонентов мэрии депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. Ожидается, что он сформирует в Железнодорожном районе собственную команду кандидатов, которая пойдет на выборы с критикой городских властей. Противостоять популярному мэру ей будет тяжело. Сам Андрей Альшевских пока не берется давать прогнозы исходу предстоящей борьбы: «Время все покажет. Уверен, что жители Сортировки сделают правильный выбор».

Сам Евгений Ройзман в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заверил, что никаких переговоров о его избирательном будущем «не велось и не ведется»: «Вы что, с ума сошли? Пока не закончатся выборы президента, об этом не может быть и речи». Однако возможности участия во всенародных выборах мэра в случае их сохранения, он отрицать не стал: «Если общегородские выборы сохранятся и я пойду на эти выборы, то я их выиграю».