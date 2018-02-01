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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
03:13  01 февраля 2018 0

Рано Ройзмана списали: он готовится к переизбранию мэром Екатеринбурга. Есть и партия, и округ, где его поддержат и без «Города без наркотиков»

Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, ройзман евгений, екатеринбургская городская дума
Ройзман утверждает, что думать о политическом будущем до окончания выборов президента — сумасшествиеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Представители свердловской элиты заметили первые признаки, свидетельствующие о намерениях действующего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана сохранить свой пост, либо занять руководящую позицию в гордуме нового созыва.

По словам участвующего в подготовке муниципальной компании источника, в марте в Заксобрание будет внесен проект поправок к Избирательному кодексу области, предусматривающий отмену прямых выборов главы муниципалитета. С большой долей вероятности они будут предусматривать, что следующий градоначальник будет избран из числа депутатов. Это значит, что Ройзману необходимо готовится к борьбе за депутатский мандат.

Несколько независимых инсайдеров сообщают, что переговоры ведутся по двум направлениям. В частности, обсуждается вопрос о выдвижении мэра в качестве лидера избирательного списка партии «Яблоко». Лидер этой партии Григорий Явлинский не скрывает дружеских отношений с мэром (Ройзман мог быть кандидатом от партии на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году, но не справился). Однако, говорят инсайдеры, окончательное решение по этому вопросу не принято.

Заседание бюро "Яблока" по приостановки действия Свердловского отделения партии. Москва, петлин максим
Максим Петлин называет разговоры о выдвижении Ройзмана от «Яблока» слухами
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О том, что стороны не пришли к окончательной договоренности, свидетельствует комментарий члена федерального бюро «Яблока» Максима Петлина. Он пояснил «URA.RU», что возможность выдвижения Ройзмана обсуждалась на одном из внутрипартийных мероприятий, на которым присутствовало 10-15 человек: «Это можно было назвать шуткой, можно гипотетическими размышлениями по поводу, что было бы, если бы Ройзман пошел с нами». При этом Петлин утверждает, что реально данный вопрос сегодня не рассматривается и любые разговоры об этом — «из разряда слухов».

Согласно второму варианту, Евгений Ройзман выдвинется по одномандатному округу. Еще в начале января политконсультанты и будущие участники кампании получили информацию, об его возможном участии в выборах в Железнодорожном районе. После проведения избирательной реформы в нем появится новый округ, в который войдет микрорайон Старая Сортировка. Именно здесь мэр развернет самую активную кампанию.

Депутатский форум в гордуме Екатеринбурга, альшевских андрей
Андрей Альшевских уверен, что жители Сортировки сделают правильный выбор
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такой выбор призван решить еще одну задачу — ослабить позиции одного из сильнейших оппонентов мэрии депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. Ожидается, что он сформирует в Железнодорожном районе собственную команду кандидатов, которая пойдет на выборы с критикой городских властей. Противостоять популярному мэру ей будет тяжело. Сам Андрей Альшевских пока не берется давать прогнозы исходу предстоящей борьбы: «Время все покажет. Уверен, что жители Сортировки сделают правильный выбор».

Сам Евгений Ройзман в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заверил, что никаких переговоров о его избирательном будущем «не велось и не ведется»: «Вы что, с ума сошли? Пока не закончатся выборы президента, об этом не может быть и речи». Однако возможности участия во всенародных выборах мэра в случае их сохранения, он отрицать не стал: «Если общегородские выборы сохранятся и я пойду на эти выборы, то я их выиграю».

Константин Джултаев
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