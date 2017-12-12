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12 декабря 2017
11 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:51  12 декабря 2017 0

Явлинский устроил провокацию против свердловских властей. Подговорил Ройзман

Пресс-конференция Григория Явлинского. Екатеринбург, явлинский григорий
Григорий Явлинский удивил свердловские власти своими выкладкамиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Лидер «Яблока» Григорий Явлинский на прошедшей в Екатеринбурге пресс-конференции 12 декабря заявил о готовности продолжать работу с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, которого партия выдвигала кандидатом на пост свердловского губернатора в 2017 году.

Явлинский рассказал присутствующим, что начал свой визит в уральскую столицу со встречи с Ройзманом, договорившись с ним о взаимодействии по политическим и иным проектам. На последующей пресс-конференции Явлинский стал провоцировать власти на конфликт. В частности, по его словам, в 2017 году почти в два раза сократилось финансирование свердловской медицины — с 39,8 миллиарда рублей до 20,4 миллиарда рублей.

По имеющейся у Явлинского информации, на 14% сократилось число больниц, на 5 тысяч единиц — число больничных коек. В пресс-службе минздрава опровергли приведенные федеральным политиком цифры. В действительности в 2017 году в областном бюджете заложены на финансирование здравоохранения 61,8 миллиарда рублей, что на 3,4 миллиарда (или на 5,7%) больше, чем в 2016 году. В 2018 году финансирование сферы вырастет еще на 16%.

Явлинский заявил, что более 10% населения региона получают зарплату ниже прожиточного минимума — менее 10 тысяч рублей в месяц. А число детей, обучающихся в средних школах во вторую смену, увеличилось за год до 74 тысяч человек. Лидер партии «Яблоко» также оказался осведомлен о подробностях реализации программы газификации области.

Явлинский посоветовал властям Свердловской области ставить вопросы о решении существующих проблем на заседании Госсовета в ближайшее время. «Потому что через полгода никто ни с кем разговаривать уже не будет», — сказал руководитель «Яблока».

Называя цифры и факты, Григорий Явлинский ни разу не сослался на официальные источники. Информаторы «URA.RU» предполагают, что аналитическая записка с изложенными данными была подготовлена Евгением Ройзманом и близкими к нему политиками.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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