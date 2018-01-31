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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
23:54  31 января 2018 0

Школы Екатеринбурга в осаде из-за записи детей в первый класс. ОНЛАЙН

Запись в 1 класс. Екатеринбург, список, лист ватмана
Самая напряженная ночь в году для управления образования — и решающая для родителей будущих первоклассниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
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Ночь с 31 января на 1 февраля — одно из самых суровых испытаний на прочность для родителей будущих первоклассников и чиновников управления образования. Для первых это практически единственная возможность устроить своего ребенка в сильное учебное заведение. Для вторых — важнейшая проверка всей работы. Большинство родителей будет записывать своих отпрысков через портал госуслуг, особая форма для записи детей в котором станет доступна в 00:00 часов. Часть горожан, которая не доверяет онлайн-записи, организует «живые очереди» у школ города. В 08:00 утра двери учебных заведений откроются, чтобы родители могли записать своих детей. В прошлые года горожане не только всю ночь дежурили у школ, но даже дрались между собой. «URA.RU» следит за ситуацией в школах города в режиме онлайн.

04:07 01.02.2018 Ночная осада школ плавно подходит к завершению. Решительный штурм состоится с 7 до 8 утра.

06:21 01.02.2018 Для некоторых горожан ночь выдалась настолько тревожной, что они не смогли уснуть. "Поспишь тут",- шутят уральцы на форумах.

04:05 01.02.2018 У ограды французской гимназии № 39 в машине сидят несколько мужчин, пьют чай, смеются. Главная фраза ночи "что-то пошло не так", - намек на сбой в работе портала госуслуг. В школу мужчин не пустил бдительный охранник - до 7 утра не положено. По словам мужчин, если лично подаёшь документы в числе первых, то выше шансы получить заветное место. "Иначе всякие льготники могут тебя сдвинуть", - пояснили собеседники агентства. В обширном списке желающих попасть в школу на ватмане 37 фамилий.

Запись в 1 класс. Екатеринбург, лицей110
Люди ждут 8 утра. Для горожан наступит момент истины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

03:21 01.02.2018 У школы №69 в BMW сидит программист и работает с кодом. Говорит, что ребёнка записал, но смысла спать не видит — до подъёма осталось всего 3 часа. В припаркованной рядом иномарке сидит хорошо одетый мужчина. У него список очереди, в ней около 40 человек.

02:50 01.02.2018 Возле гимназии №5 (ул. Хохрякова) толпы родителей так же нет, хотя в очереди уже 13 человек. И вот почему: последний пришедший записывается в очередь и остается ждать следующего родителя со списком. Предыдущий же отправляется домой спать.

Рядом со школой гуляет мама с будущим первоклассником. Они записались через портал Госуслуг, но решили посмотреть, что происходит у школы, потому что живут рядом.
Ребенка взяла с собой, потому что тот не мог уснуть.

Запись в 1 класс. Екатеринбург, гимназия5
Гимназия №5. Люди записываются в очереди
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

02:32 01.02.2018 Охрана лицея №110 на ул. Бажова пускает родителей в здание, передает корреспондент «URA.RU». Внутри сидят двое родителей. Один из них недоволен, что через портал Госуслуг можно подать лишь одну заявку: «Если ты не попал в списки, надо как можно быстрее об этом узнать, и побежать в другую школу».

02:16 01.02.2018 Несмотря на живые очереди и дежурства родителей у многих школ Екатеринбурга, где-то сохраняется спокойствие и тишина. Возле лицея №88 на проспекте Ленина, например, никого.

02:06 01.02.2018 Депутат Госдумы Андрей Альшевских решил лично проследить за тем, как на местах проходит запись детей, а точнее, подготовка к ней. Говорит, при подходе к той или иной школе дежурящие родители сами предлагают записаться в очередь, но совсем скоро, по его мнению, все изменится: «Это сейчас все цивилизованно, а утром, с большой долей уверенности скажу, начнутся толкучки, нервы», написал парламентарий в Twitter.

Ночной объезд школ. Необр. Екатеринбург, школа88
У 88-го лицея никого нет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

01:50 01.02.2018 Судя по записям на форумах, часть горожан все же решили придти к школам. А что, зато на суперлуние посмотреть можно, если облака уйдут.

01:38 01.02.2018 Судя по отзывам, лучше всего в борьбе с сайтом Госуслуг себя проявил браузер Google Chrome. На заметку тем, кто еще не сумел записаться!

01:26 01.02.2018 Иии… есть рекорд! Свежая статистика от «Ростелекома»: за первый час регистрации было принято 2800 заявлений. После 01:00 техники зарегистрировали галопирующий прирост посещаемости. На эту минуту принято 7240 заявок от родителей. В прошлом году, для сравнения, за первые сутки пришло лишь 5000. В «Ростелекоме» рады.

01:18 01.02.2018 Сайт, тем временем, потихоньку приходит в норму.

01:17 01.02.2018 Счастливчики, которым удалось записаться, советуют проверять почту — туда приходит сообщение, о том, что заявление принято.

01:13 01.02.2018 Началось. На форумах стали появляться сообщения от горожанок: «отправила мужа к школе». На улице, напомним, минус 15 градусов.

01:10 01.02.2018 Прогнозируем завтра очереди у кофематов.

Людей тут даже рады приветствовать.

01:03 01.02.2018 Если вы живет в области, есть один лайфхак. Зарегистрировать ребенка можно черед Портал образовательных услуг. Он пока работает. Для Екатеринбурга этот способ, увы, бесполезен.

00:56 01.02.2018 Предварительный прогноз «Ростелекома» — портал придет в норму через 20-30 минут. Будем ждать, надеяться и верить.

00:55 01.02.2018 Сайт лежит. Часть горожан на форумах уверена, что это заговор. Якобы, пока для простых жителей ресурс недоступен, в это время в школы записывают детей элит. В «Ростелекоме» «URA.RU» говорят, что все это — миф, система защищена и взломать ее практически невозможно.

00:46 01.02.2018 Жаль, что департамент образования Екатеринбурга после стольких лет нервных поступлений в первые классы не выделил официального комментатора на самую ответственную ночь в году. Все официальные заявления стоит ждать не раньше 09:00.

00:44 01.02.2018 «Это издевка какая-то», — злятся родители на форумах

00:37 01.02.2018 Пока же, увы, — мы попытались зайти на сайт госуслуг со смартфона — сайт недоступен.

Сайт госуслуг прямо сейчас. И почему-то отправляет из Екатеринбурга в Пермь. Хм…
Фото: скрин

00:35 01.02.2018 В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили наличие проблем с сайтом. «Да, определенные технические проблемы есть, мы над ними активно работаем. Часть заявлений от родителей все же проходит».

00:30 01.02.2018 В итоге проблема так и осталась решена лишь частично. Мест в лучших, по мнению родителей, школах все равно на всех желающих не хватает. Кто первый запишется, тот и будет учиться. Приоритет отдается записи через портал госуслуг. Однако родители все равно стараются подстраховаться и придти в школы лично.

00:27 01.02.2018 Чтобы справиться с очередями из злых родителей у школ, было решено зачислять детей в первые классы по прописке. В ответ родители стали временно прописывать сыновей и дочек в «нужных» районах.

00:22 01.02.2018 По мнению работников управления образования, в Екатеринбурге все школы хороши и замечательны. Но многие родители считают, что есть учебные заведения более высокого уровня, где их детям дадут лучшее образование. Таких школ в городе около десятка. Соответственно, желающих попасть в элитные гимназии и лицеи больше, чем мест в первых классах.

00:17 01.02.2018 Пока сайт лежит вкратце напомним, почему вокруг, казалось бы, рядового события такая шумиха.

00:16 01.02.2018 Хитрые родители на форумах советуют заходить на сайт с разных браузеров.

00:08 01.02.2018 Из редакции, впрочем, портал госуслуг функционирует, пусть и с задержками.

00:07 01.02.2018 «Сначала нас выкинуло из личного кабинета, а потом сайт перестал на что-либо реагировать», — сообщила «URA.RU» Татьяна, устраивающая своего ребенка в 1 класс.

00:05 01.02.2018 Все, сайт лег. Классика.

00:04 01.02.2018 Для тех родителей, кто не успел натренироваться заполнять необходимы формы и сейчас не знает что делать — по ссылке инструкция.

00:02 01.02.2018 Мамочки на городских форумах желают друг другу удачи.

00:00 01.02.2018 Поехали!

23:58 31.01.2018 Несколько минут до старта записи детей в первый класс. Пока портал госуслуг работает в обычном режиме, но по опыту прошлых лет сайт может не выдержать нагрузки из-за наплыва тысяч родителей.

Данил Бардин
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